نظارت کافی بر چگونگی هزینه شدن عوارض ارزش افزوده صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا بعد از ظهر امروز بعد از ظهر امروز در دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، گفت: درصد توزیع عوارض ارزش افزوده با نسبت ۷۰ به ۳۰ در شهر ها و روستا ها در استان قابل تغییر نیست اما امکان اینکه این میزان مدیریت شود وجود دارد.

استاندار کردستان عنوان کرد: دیوان محاسبات باید نظارت کافی در چگونگی هزینه شدن این اعتبارات در شهر ها و روستا ها را انجام دهد.

وی افزود: قانون گذار این مبلغ را به منظور عمران و آبادانی و توسعه روستا ها و جلوگیری از مهاجرت روستانشینان تصویب کرده و دولت و نظام موظف است که نظارت کافی را بر این مهم داشته باشد.

مرادنیا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: ساختمان هایی که شرایط واگذاری را دارند می تواند اشتغال زایی داشته باشد و به غیر از اماکن تاریخی اگر ساختمان هایی دیگری نیز وجود دارد مورد بررسی قرار بگیرد.

استاندار کردستان عنوان کرد:‌ بحث معرفی سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی مطرح است و متولی این مسئله شهرداری ها هستند با این وجود باید شهرداری را کمک کرد تا بحث خانه هنرمندان را که در عمارت ملک التجار سنندج می خواهند به ثبت برسانند، عملی کنند.

وی گفت: اگر شهرداری نتوانست در موعد مقرر پیش زمینه ثبت خانه هنرمندان را انجام دهد این ملک به دستگاه دیگری واگذار شود.

مرادنیا افزود:‌ هیچ مخالفتی با واگذاری ساختمان به حوزه هنری انقلاب اسلامی وجود ندارد و علاقه مند هستیم که دست حوزه هنری برای انجام فعالیت هایش باز تر شود.

وی تامید کرد: در جلسه شورای اداری نیز بارها به مدیران کل تاکید شده است که جلسات خود را خارج از زمان اداری تعیین کنند که کار های ارباب رجوع انجام شود.

استاندار کردستان عنوان کرد:‌ بحث دیگری که به آن تاکید داشته ایم این است که ادارات برنامه های خود را در دو بازه زمانی شش ماهه تدوین و بر اساس آنها حرکت کنند.