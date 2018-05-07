ضرورت ارتقای آگاهی و مهارت دانش آموزان درمواجهه با معضلات اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی روز دوشنبه در اختتامیه هفتمین جشنواره دانش آموزی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در دنیا ۹۰ درصد و در کشور ما نیز حدود ۸۵ درصد می باشد، همین مساله کاهش ارتباط والدین و فرزندان را به دنبال داشته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی افزود: فضای مجازی از دو جنبه قابل استفاده است و می‌توان مسیر خوب یا بد آن را انتخاب کرد، بنابراین می طلبد والدین با آموزش های لازم فرزندان خود را از دسترسی به محتواهای مسموم و غیر متعارف فضای مجازی دور کنند.

حقیقی بیان کرد: نهاد خانواده در پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جوانان و نوجوانان نقش محوری دارد، در همین راستا آشنایی والدین با تکنیک های فرزند پروری ضرورت دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان ساخت: باید فاصله‌ بین نسلی را به حداقل رساند و خانواده خود را مسئول بخشی از کاستی‌ها در روابط و ارتباطات بداند و در این مسیر برای رفع کمبودها تلاش کند، چرا که یکی از حربه‌های دشمن در حال حاضر هجمه فرهنگی است.

وی تصریح کرد: ضروری است که برای ارتقای فرهنگ در بخش های مختلف اقدامات اثرگذار و قدم های موثر برداشته شود و در این زمینه آموزش و پرورش باید تلاش کند تا مهارت‌های اجتماعی و علمی مبارزه با آسیب های اجتماعی در سطح جامعه نهادینه سازی شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی ادامه داد: برمبنای آنچه که مشاهده می شود، نوجوانان و جوانان تمایل بیشتری به پیروی از الگوها و مدها دارند، در این ارتباط تعامل بیشتر خانواده‌ها با فرزندان از اصول مهم کاهش اثرات نامناسب اینگونه الگوها است چرا که خانواده بستری برای رشد و بالندگی اعضای خود فراهم می‌کند و در حفظ سلامت جسمی و روانی افردا تاثیرگذار است.

حقیقی اضافه کرد: مقابله با آسیب های اجتماعی باید با مشارکت مردمی همراه باشد، چرا که دستگاه‌ها نمی‌توانند به‌ تنهایی در مبارزه با این مقوله مهم، موفق عمل کنند.