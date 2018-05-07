تزکیه در غالب موارد بر تعلیم مقدم است/تاکید بر اهمیت نقش معلمان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ناصرالدین نوری زاده ظهر دوشنبه در همایش مدیران کلیه آموزشگاه های متوسطه دوره دوم ورامین که در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد، طی سخنانی با بیان این که نمود رشد علمی و فرهنگی باید در دانش آموزان دیده شود، گفت: دانش آموزان بهترین سرمایه های کشور هستند و رسالت آموزش و پرورش در تربیت آینده سازان کشور بسیار مهم است.

معلمی باید از دل و اعماق جان افراد برخیزد

وی یکی از چالش های موجود در نظام آموزش و پرورش کشور حضور نیروهای عاشق این امر دانست و گفت: معلمی حرفه نیست، عشق است، یک کاری است، که از دل و اعماق جان انسان بر می خیزد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که ممکن است، برخی از افراد در ظاهر خود با یکدیگر متفاوت باشند، گفت: اما همه خوب و بد را می دانند، چرا که خداوند فجور و تقوا را به انسان الهام کرده است، هر کدام از ما طبق نیازهای جامعه و یا گرایشات درونی به تحصیل یکی از رشته ها می پردازیم، این آموزه ها میهمان و آن چه میزبان است، «نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها» است، باید مراقب باشیم که میهمان، میزبان را تحت تاثیر قرار ندهد.

وی با بیان این که آموزش و پرورش باید در زندگی فردی و اجتماعی و تزکیه موثر باشد، گفت: تزکیه در غالب موارد مقدم بر تعلیم است، مکارم اخلاقی یکی از اهداف مهم پیامبر(ص) است، امروز کار تعلیم و تربیت بسیار سخت تر از گذشته است، با ورود ماهواره، اینترنت، فضای مجازی و دیگر ابزارها عرصه تعلیم و تربیت بسیار حساس و ظریف شده است و ما دچار چالش های جدی در این بخش هستیم و باید از همه به ویژه والدین کمک بگیریم.

خانواده نقش ۷۰ درصدی در تربیت جوانان دارند

نوری زاده نقش خانواده در تربیت را ۷۰ درصد دانسته و گفت: پدران و مادران اولین معلمان ما هستند، باید از رسانه ها، والدین، صدا و سیما و ... باید کمک بگیریم، نباید آموزش و پرورش تنها باشد، معلم باید مواردی را مطرح کند، که به آن اعتقاد داشته باشد، کسی که ادب ندارد، نمی تواند فرد مودبی را تربیت کند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان این که تربیت نسلی که پایبند به دین، ارزش ها و پیرو ولایت و رهبری مهم ترین وظیفه آموزش و پرورش است، گفت: ارتباط خوب آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات اسلامی سبب پیشرفت تعلیم و تربیت است، این همکاری بسیار جدی است و مبلغان ما در بخش های دینی فعال هستند و گفتمان های دانش آموزی به طور مداوم در مدارس برگزار می شود.

وی افزود: بیش از ۳۰۰ تالیف برای مبلغین توسط پژوهشکده باقرالعلوم نمونه ای از اهمیت آموزش و پرورش است، باید سعی کنیم، ارتباط سازمان تبلیغات با آموزش و پرورش را گسترش دهیم، چرا که جامعه هدف ما بسیار وسیع است و باید خدمات برجسته و بدون منتی به آن ها ارائه دهیم و سربازان خوبی برای نظام و رهبر و یاران خوبی برای شهدا باشیم.