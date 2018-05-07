کابینه روسیه استعفا داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، پس از مراسم تحلیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، کابینه این کشور به صورت جمعی استعفا دادند.

سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: دیمیتری مدودف نخست وزیر با امضای دستوری استعفای جمعی اعضای کابینه این کشور را اعلام کرد.

این در حالیست که ولادیمیر پوتین ساعاتی پیش با ادای سوگند ریاست جمهوری، برای یک دوره ۶ ساله دیگر زمام قدرت روسیه را به دست گرفت.

وی پس از ادای سوگند گفت: مسئولیت بزرگی را در قبال تامین رفاه روسیه بر دوش خود احساس می‎کنم. روسیه از گفتگو استقبال کرده و سرمایه‎گذاری و پروژه‌های فرهنگی مشترک با شرکایش را تقویت خواهد کرد. همه ما به منزله تیمی واحد هستیم که توانایی مواجهه با وظایف پیچیده را داریم.

این چهارمین بار است که پوتین در جایگاه سوگند ریاست جمهوری می‌ایستد.

مراسم تحلیف وی در سالن «سنت اندرو» کاخ کرملین برگزار شد.