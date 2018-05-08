رئیس فرهنگستان علوم: مطالعه در ایران سیر نزولی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری و رسانهای سی و یکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، رضا داوری اردکانی عصر دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت با اشاره به شعار نمایشگاه امسال که «نه به کتاب نخواندن» است، گفت: شعار «نه به کتاب نخواندن» در واقع درخواست نیست؛ بلکه یک اعتراض است. این شعار اعتراض میکند به اینکه مردم کتاب نمیخوانند.
رئیس فرهنگستان علوم ادامه داد: نسبت به زمان قدیم مطالعه ما کمتر شده و سیر نزولی داشته است. اکنون نیز مشغولیت در فضای مجازی سبب شده مردم کمتر کتاب بخوانند.
داوری اردکانی در ادامه اظهار کرد: به نظر میرسد ما سوالی از خود نمیپرسیم و احتیاجی نداریم به کتاب مراجعه کنیم. ما خیلی کم کتاب میخوانیم و تیراژ برخی کتابها به ۵۰۰ نسخه رسیده است.
وی اضافه کرد: این خیلی قابل تامل است که کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت و چند هزار سال سابقهی تاریخی، علمی و فرهنگی تیراژ چاپ کتابش تا این حد پایین بیاید.
به گفتهی داوری اردکانی کتابهایی که تیراژ بالایی دارند، معدود و خاص هستند. ما ۵ میلیون دانشجو در کشور داریم. اگر هر دانشجو در سال تنها یک کتاب خریداری کند، سالانه ۵ میلیون کتاب به فروش میرسد. البته خرید یک کتاب در سال بسیار اندک است و باید بسیار بیش از این باشد.
سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران با شعار «نه به کتاب نخواندن» از تاریخ ۱۲ تا ۲۲ اردیبهشت ماه در مصلای امام خمینی (ره) برگزار میشود.
