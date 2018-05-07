به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در حاشیه شصت و یکمین جلسه رسمی شورای شهر تهران، ری و تجریش در جمع خبرنگاران درباره انتخاب شهردار گفت: امروز ۱۷ اردیبهشت ماه سید محمود حسینی و پیروز حناچی برنامههای خود را برای اداره شهر در صحن علنی مطرح کردند؛ روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه دو گزینه نهایی کاندیدای شهرداری معرفی خواهند شد و روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه شهردار تهران از بین این دو گزینه انتخاب میشود.
وی در خصوص عدم ابلاغ لغو مصوبه برجباغ به مناطق ۲۲ گانه تهران گفت: این امر طبق قانون لغو مصوبه برجباغ لازمالاجرا بود و مهدی حجت معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در آن زمان یعنی اسفندماه، در معاونت شهرسازی حضور نداشت.
سخنگوی شورای شهر با بیان اینکه در جلسهای که با مدیران حوزه معاون معماری تشکیل شد، از سوی مدیران مطلع شدیم که هنوز لغو مصوبه برجباغ به مناطق ابلاغ نشده است، گفت: طبق آخرین اخبار این مصوبه به مناطق ۲۲ گانه ابلاغ شده و لازمالاجرا است.
اعطا با اشاره به مدت زمانی که این مصوبه ابلاغ نشده بود، گفت: اگر در این زمان پروانهای صادر شده باشد، متوقف و از ادامه ساخت و ساز جلوگیری میشود.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به مدت زمانی که مصوبه برج باغ ها در اسفندماه گذشته ابلاغ نشده بود، گفت: اگر در این زمان پروانهای صادر شده باشد، متوقف و از ادامه ساخت و ساز جلوگیری می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی اعطا در حاشیه شصت و یکمین جلسه رسمی شورای شهر تهران، ری و تجریش در جمع خبرنگاران درباره انتخاب شهردار گفت: امروز ۱۷ اردیبهشت ماه سید محمود حسینی و پیروز حناچی برنامههای خود را برای اداره شهر در صحن علنی مطرح کردند؛ روز سهشنبه ۱۸ اردیبهشت ماه دو گزینه نهایی کاندیدای شهرداری معرفی خواهند شد و روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه شهردار تهران از بین این دو گزینه انتخاب میشود.
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