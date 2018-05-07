زمان صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در ماه جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید تقی زاده در گردهمایی بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش که به مناسبت گرامی داشت هفته معلم برگزار شد با اعلام این مطلب گفت: گام های اساسی برای بهبود وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری و اثرگذاری در معیشت و سلامت بازنشستگان برداشته شده است و تلاش داریم با اجرای طرح ها و برنامه های مختلف فضای بهتری را برای این قشر در جامعه فراهم کنیم.

تقی زاده با بیان اینکه همه مسوولان در گذشته و حال مسئول وضعیت صندوق ها و بازنشستگان هستند، گفت: اگر در گذشته سرمایه های بازنشستگان که ناشی از جمع آوری کسورات پرداختی در زمان اشتغال بود به درستی سرمایه گذاری می شد، امروز حداقل در پرداخت حقوق با مشکل مواجه نبودیم.

وی افزود: البته این مشکلات مربوط به این دوره نیست بلکه به سال های گذشته بر می گردد که اگر در آن سال ها تصمیمات درست و اقدامات مناسبی انجام می شد، امروز ضندوق بازنشستگی کشوری شرایط بهتری داشت، بنابراین صرف اینکه فقط گذشته را نقد کنیم راهگشای امروز نخواهد بود.

تقی زاده تصریح کرد: دولت جهت رد دیون خود به صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت هایی را واگذار کرده که زیان ده بوده و همه این شرکت ها تنها ۵ درصد از حقوق بازنشستگان را تامین می کنند، حدود ۲۰ درصد از محل کسورات شاغلین تامین می شود و ۷۵ درصد مابقی نیز باید از طریق دولت پرداخت شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر، ادبیات مشترکی از مسائل و خواسته های بازنشستگان در سطح کشور وجود ندارد، گفت: اولین قدم برای دست یافتن به اهداف مورد نظر، رسیدن به یک اشتراک در خواسته ها، یک صدا شدن و استفاده از ادبیات مشترک است تا پس از شکل گرفتن این ادبیات من به عنوان سخنگوی جامعه بازنشستگان که خود از خانواده بازنشسته هستم، بتوانم انتظارات به حق شما عزیزان را به گوش مسوولان دولتی، مجلس و سایر نهادهای متولی برسانم.

تقی زاده با تاکید بر اینکه بنده به عنوان یک مدیرعامل، بلکه به عنوان کارگزار در صندوق بازنشستگی کشوری خدمت می کنم گفت: این صندوق و بازنشستگان تحت پوشش آن ها ابرچالش نیستند، بلکه ابرمساله هستند و همانطور که شما معلمان عزیز به ما آموخته اید، مسائل قابل حل و برطرف شدن هستند.

وی با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش های مفصل و دقیقی از وضعیت موجود ارائه شده است که به تبع آن باید برنامه های دقیق و مناسبی نیز تدوین و برای حل این مسائل ارائه شود و این امر نیازمند همت و همکاری همه مسوولان و همچنین همه بازنشستگان و کانون های بازنشستگی در سراسر کشور است.