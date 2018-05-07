۹۳میلیاردتومان ارزش افزوده در سال گذشته در کردستان وصول شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا الوندی بعد از ظهر امروز در دومین جلسه شورای برنامه ریزی استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، گفت: در سال ۹۶ کل ارزش افزوده وصول شده ۹۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که به صورت ۷۰ به ۳۰ به حساب شهرداری ها و دهیاری ها داده شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان عنوان کرد: در سال ۹۶ شهر بانه ۵ میلیارد ۷۷۰ میلیون تومان، بیجار ۲ میلیارد و ۸۴۸ میلیون تومان، دهگلان، ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان، ۱ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان، سروآباد ۳۹۸ میلیون تومان، سقز ۸ میلیارد و ۸۱۹ میلیون تومان، عوارض به حساب شهرداری ها و دهیاری های نام برده واریز شده است.

وی افزود: شهر سنندج ۲۲ میلیارد و ۵۴۱ میلیون تومان، قروه ۴ میلیارد و ۶۸۷ میلیون تومان، کامیاران ۳ میلیارد و ۱۷۳ میلیون تومان، مریوان ۷میلیارد و ۲۶۷ میلیون تومان و در مجموع ۵۸ میلیارد و ۹۴۲ میلیون تومان عوارض در استان پرداخت شده است.



الوندی با بیان اینکه تمامی روستا ها سود ارزش افزوده را دریافت کرده اند، گفت:‌ قبل از سال ۹۶مبالغ وصولی به شهر یا روستایی که مالیات از آن جمع شده واریز می شد اما بعد از آن مبالغ وصولی به صورت استانی وصول و توزیع شد.

وی افزود:‌ در سال گذشته مالیاتی که از اشخاص حقوقی غیر دولتی در کردستان وصول شد، ۶۶ میلیارد ۵۸۰ میلیون تومان بوده که ۲۸ میلیارد آن مربوط به تولید برق، ۱۴ میلیارد تومان شرکت پتروشیمی و ۱۰ میلیارد تومان شرکت صبا نور بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کردستان اظهار داشت : وصولی ارزش افزوده استان کردستان ۳۵۳ میلیارد تومان بوده است که از این میزان ۹۷ میلیارد تومان مالیات حقوق بخش خصوصی بوده که ۲۳ درصد وصولی ما را تشکیل داده است.

وی افزود:‌ مالیات مشاغل و صنوف ۴۲ میلیارد تومان مالیات املاک ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان و مالیات ارزش افزوده آب، برق، گاز ۱۱۳ میلیارد تومان بوده است.