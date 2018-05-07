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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۴۴

در مراسم تجلیل از معلمان اسلامشهر صورت گرفت؛

انتقاد یک عضو فراکسیون امید مجلس از دولت در بحث آموزش و پرورش

انتقاد یک عضو فراکسیون امید مجلس از دولت در بحث آموزش و پرورش

اسلامشهر- یک عضو فراکسیون امید مجلس گفت: معلمان و قشر فرهنگی جامعه اولویت دوم و سوم دولت هم نیستند، به رئیس‌جمهور هم این انتقاد را داشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سعیدی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه اسلامشهر، بر انجام اقدامات موثر در جهت رفاه معلمان تاکید کرد و گفت: باید مسئولین دغدغه حمایت از فرهنگیان را داشته باشند، در مجلس شورای اسلامی آن قدر در رابطه با معلمان گفته شده و به وعده‌های خود عمل نکرده‌ایم که خجالت می‌کشم، در این باره صحبت کنم.

وی با بیان این که در بودجه سال ۹۷ پاداش بازنشستگان فرهنگی دیده شده و اجرایی شدن آن به وزیر آموزش و پرورش و تیم مالی وی مربوط می‌شود، گفت: امیدواریم در روند پرداخت این مطالبات تسریع شود.

فرهنگیان جزو اولویت های دولت نیستند

سعیدی خطاب به فرهنگیان با بیان این که ما هم از جنس خودتان هستیم و اگر در مجلس نباشیم باز به مدرسه باز می گردیم، گفت: ما معلمان و قشر فرهنگی جامعه دغدغه دولت نیستیم و حتی معلمان در اولویت دوم و سوم دولت هم قرار ندارند، به رئیس‌جمهور هم این انتقاد را داشته‌ایم، تأخیر در انتخاب وزیر آموزش و پرورش نیز دلیلی بر همین امر بود.

نماینده مردم شهرستان های تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: معلم نقش والایی در تعلیم و تربیت آینده‌سازان این سرزمین دارد و دولتمردان نمی‌دانند که نقش معلم در جامعه‌ای که به دنبال توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، چه ارزش و اهمیتی دارد، اگر قرار باشد اتفاق خوبی در جامعه اسلامی بیفتد، باید در کلاس درس معلم باشد، معلمی که دغدغه مالی و ذهنی کلاس نداشته باشد با تمام وجود به تربیت فرزندان می‌پردازد.

وی اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما اصل را فراموش کرده و به فرعیات می‌پردازیم، مهارت‌های زندگی در مدارس ما آموزش داده نمی‌شود و دانش‌آموزان پس از اخذ مدرک دیپلم توان انجام کارهای اجتماعی را ندارند.

دغدغه همه نمایندگان مجلس و مسئولان آینده سازان کشور باشد

سعیدی با بیان این که متأسفانه در آموزش و پرورش تنها به بررسی کمیت بسنده کرده و با کیفیت کاری نداریم افزود: مشاور و متخصص در مدارس نداریم، این جزو کم کاری‌ها و کمبودها در آموزش و پرورش است.

این نماینده مجلس گفت: اگر در کمیسیون آموزش و تحقیقات نتوانیم کاری برای معلمان بکنیم همچنان فریادمان را می‌زنیم و امیدواریم روزی برسد که دغدغه‌های همه نمایندگان و مسئولان آموزش و پرورش، فرزندانمان و آینده‌سازان این سرزمین باشد.

بر اساس این گزارش، مراسم تجلیل از معلمان نمونه و برتر شهرستان اسلامشهر بعد از ظهر دوشنبه با حضور امیرالله حقیقی، فرماندار اسلامشهر، حجت الاسلام نوروزی امام جمعه اسلامشهر، روسای ادارات این شهرستان، مدیران و معلمان مدارس آموزش و پرورش اسلامشهر برگزار شد.

کد مطلب 4290311

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