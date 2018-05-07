انتقاد یک عضو فراکسیون امید مجلس از دولت در بحث آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه سعیدی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از معلمان نمونه اسلامشهر، بر انجام اقدامات موثر در جهت رفاه معلمان تاکید کرد و گفت: باید مسئولین دغدغه حمایت از فرهنگیان را داشته باشند، در مجلس شورای اسلامی آن قدر در رابطه با معلمان گفته شده و به وعده‌های خود عمل نکرده‌ایم که خجالت می‌کشم، در این باره صحبت کنم.

وی با بیان این که در بودجه سال ۹۷ پاداش بازنشستگان فرهنگی دیده شده و اجرایی شدن آن به وزیر آموزش و پرورش و تیم مالی وی مربوط می‌شود، گفت: امیدواریم در روند پرداخت این مطالبات تسریع شود.

فرهنگیان جزو اولویت های دولت نیستند

سعیدی خطاب به فرهنگیان با بیان این که ما هم از جنس خودتان هستیم و اگر در مجلس نباشیم باز به مدرسه باز می گردیم، گفت: ما معلمان و قشر فرهنگی جامعه دغدغه دولت نیستیم و حتی معلمان در اولویت دوم و سوم دولت هم قرار ندارند، به رئیس‌جمهور هم این انتقاد را داشته‌ایم، تأخیر در انتخاب وزیر آموزش و پرورش نیز دلیلی بر همین امر بود.

نماینده مردم شهرستان های تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: معلم نقش والایی در تعلیم و تربیت آینده‌سازان این سرزمین دارد و دولتمردان نمی‌دانند که نقش معلم در جامعه‌ای که به دنبال توسعه پایدار و حفظ محیط زیست است، چه ارزش و اهمیتی دارد، اگر قرار باشد اتفاق خوبی در جامعه اسلامی بیفتد، باید در کلاس درس معلم باشد، معلمی که دغدغه مالی و ذهنی کلاس نداشته باشد با تمام وجود به تربیت فرزندان می‌پردازد.

وی اظهار داشت: متأسفانه در کشور ما اصل را فراموش کرده و به فرعیات می‌پردازیم، مهارت‌های زندگی در مدارس ما آموزش داده نمی‌شود و دانش‌آموزان پس از اخذ مدرک دیپلم توان انجام کارهای اجتماعی را ندارند.

دغدغه همه نمایندگان مجلس و مسئولان آینده سازان کشور باشد

سعیدی با بیان این که متأسفانه در آموزش و پرورش تنها به بررسی کمیت بسنده کرده و با کیفیت کاری نداریم افزود: مشاور و متخصص در مدارس نداریم، این جزو کم کاری‌ها و کمبودها در آموزش و پرورش است.

این نماینده مجلس گفت: اگر در کمیسیون آموزش و تحقیقات نتوانیم کاری برای معلمان بکنیم همچنان فریادمان را می‌زنیم و امیدواریم روزی برسد که دغدغه‌های همه نمایندگان و مسئولان آموزش و پرورش، فرزندانمان و آینده‌سازان این سرزمین باشد.

بر اساس این گزارش، مراسم تجلیل از معلمان نمونه و برتر شهرستان اسلامشهر بعد از ظهر دوشنبه با حضور امیرالله حقیقی، فرماندار اسلامشهر، حجت الاسلام نوروزی امام جمعه اسلامشهر، روسای ادارات این شهرستان، مدیران و معلمان مدارس آموزش و پرورش اسلامشهر برگزار شد.