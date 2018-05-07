به گزارش خبرنگار مهر، فرشید باقری ظهر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: ذوب‌آهن و استقلال در لیگ دو بازی از یکدیگر داشته‌اند و شناخت خوبی از یکدیگر دارند.

وی ادامه داد: ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی است و لیگ را با قدرت و کیفیت به پایان رسانده و ما نیز تیم خوبی هستیم زیرا قهرمانی مسابقات جام حذفی را از آن خود کرده‌ایم و در لیگ نیز پایان خوبی داشته‌ایم بنابراین به خوبی می‌دانیم که بازی‌های گذشته تمام شده و دو بازی بسیار مهم پیش‌رو داریم که باید از آنها استفاده کنیم.

هافبک تیم استقلال تهران تصریح کرد: در فوتبال باید بازی به بازی پیش رفت و ما در جلسات فنی تیم ذوب‌آهن را خوب آنالیز کرده‌ایم و نقاط ضعف و قوت این تیم را می‌شناسیم.

وی افزود: تیمی که بهتر بازی کند، جنگنده‌تر و پرتلاش‌تر باشد و اشتباهات کمتری داشته باشد، مجموع دو بازی را به سود خود تمام خواهد کرد و ما برای این شرایط آماده هستیم.

باقری اضافه کرد: ما در مسابقات خود برای اینکه از گروه خود بالاتر برویم، می‌جنگیم.