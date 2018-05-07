دو مسیر ارتباطی در استان ایلام مسدود است

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از روز دوشنبه تا پایان روز چهارشنبه نا پایداری جوی وبارش باران درمحورهای مواصلاتی ادامه خواهد داشت.

وی گفت: محورهای ایلام- مهران به مدت ۲ روزتا ساعت ۱۸۰۰ مسدود واز محور جایگزین جاده قدیم تردد انجام می شود، لذا به علت کم عرض بودن جاده وو پرتگاههای فراوان رانندگان الزاما بایستی سرعت مطمئنه رادر دستور کار قرار داده و با احتیاط رانندگی کنند.

وی تصریح کرد: محور فرعی ماربره گنجایش تردد ها را نداشته و بایستی بدور از هرگونه عجله وشتاب رانندگی کنند.

همتی زاده افزود: محور ایلام - ایوان کماکان مسدود و رانندگان از محور جایگزین رنو استفاده می نمایند مابقی محورها باز و تردد در جریان است به محض بازگشایی متعاقباً اعلام واطلاع رسانی خواهد شد.