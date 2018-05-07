به گزارش خبرگزاری مهر، «دیمیتری کومیشویلی» معاون اول نخست وزیر و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان پیش از ظهر امروز (دوشنبه) با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و در خصوص همکاری‌های دوجانبه به ویژه اقتصادی گفت‌وگو کرد.

در این ملاقات ظریف با تشریح ظرفیت‌های بالای اقتصادی کشورمان بر توسعه بیشتر همکاری‌های اقتصادی بین ایران و گرجستان تاکید کرد.

معاون اول نخست‌وزیر گرجستان نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران گفت: مناسبات ایران و گرجستان دوستانه و رو به گسترش است و طرح‌های زیادی در گرجستان وجود دارد که شرکت‌های ایرانی قادر هستند در آنها مشارکت کنند و مقامات گرجستان از حضور شرکت‌های ایرانی استقبال می‌کنند.

طرفین در ادامه در خصوص همکاری در زمینه‌های ترانزیت، همکاری بین کشورهای منطقه جهت ایجاد کریدور حمل و نقل، بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های بانکی، انرژی، گردشگری و حل مشکلات و موانع بر سر راه توسعه همکاری‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.