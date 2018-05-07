مدودف مأمور تشکیل کابینه شد/کابینه جدید تا دو هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز دوشنبه با صدور فرمانی دیمیتری مدودف را مأمور تشکیل کابینه جدید این کشور کرد.

در همین رابطه، یک منبع آگاه به خبرگزاری اسپوتنیک در این باره اعلام کرد که کابینه جدید روسیه تا دو هفته آینده تشکیل می شود.

این در حالیست که سرویس مطبوعاتی کاخ کرملین پیشتر اعلام کرده بود: دیمیتری مدودف نخست وزیر با امضای دستوری استعفای جمعی اعضای کابینه این کشور را اعلام کرد.

ولادیمیر پوتین نیز ساعاتی پیش با ادای سوگند ریاست جمهوری، برای یک دوره ۶ ساله دیگر زمام قدرت روسیه را به دست گرفت.

وی پس از ادای سوگند گفت: مسئولیت بزرگی را در قبال تامین رفاه روسیه بر دوش خود احساس می‎کنم. روسیه از گفتگو استقبال کرده و سرمایه‎گذاری و پروژه‌های فرهنگی مشترک با شرکایش را تقویت خواهد کرد. همه ما به منزله تیمی واحد هستیم که توانایی مواجهه با وظایف پیچیده را داریم.

این چهارمین بار است که پوتین در جایگاه سوگند ریاست جمهوری می‌ایستد.

مراسم تحلیف وی در سالن «سنت اندرو» کاخ کرملین برگزار شد.