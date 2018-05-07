حزب الله و متحدانش برندگان بارز انتخابات لبنان/شکست المستقبل

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم در گزارشی اعلام کرد: بر اساس نتایج غیر رسمی انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ لبنان، حزب الله و جنبش امل و متحدانشان بیش از نیمی از کرسی ها پارلمان را به خود اختصاص دادند.

این ائتلاف بیش از ۶۷ کرسی پارلمان لبنان را به خود اختصاص دادند یعنی از اکثریت مطلق( نصف به علاوه یک) برخوردار خواهند شد.

رای الیوم گزارش داد: این در حالی است که جریان المستقبل به ریاست سعد حریری در مقایسه با انتخابات ۲۰۰۹ افول کرد و این جریان در بیروت و طرابلس به عنوان دژهای خودش سیلی خورد اما همچنان در سطح سنی ها بیشترین کرسی را دارد و می تواند برای تصاحب پست نخست وزیری مجدد تلاش کند به ویژه که طبق ترکیب سیاسی لبنان این پست سهم سنی هاست.

این رسانه در ادامه نوشت: حزب القوات اللبنانیه موفقیت زیادی کسب کرد و تعداد کرسی ها خود را به حساب جریان ملی آزاد یعنی حزب رئیس جمهور که هم اکنون جبران باسیل رهبری آنرا دارد، افزایش داد و حزب جایگاهش را در میان مسیحیان تقویت کرد. قرار است که نتایج رسمی انتخابات امروز اعلام شود اما نهاد المشنوق وزیر کشور لبنان اعلام کرده است که میزان مشارکت در انتخابات روز گذشته ۴۹.۲۰ بوده که در مقایسه با انتخابات ۲۰۰۹ که میزان مشارکت ۵۴ درصد بود، کاهش داشته است. وی روز انتخابات را سفید توصیف و اعلام کرد که قانون انتخابات پیچیده است و وزارت کشور صدها شکایت از نامزدها و شهروندان درباره سازوکار اجرای قانون دریافت کرده است.