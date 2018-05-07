تصمیمات جدی برای اقدام عملی در مبارزه با تهدیدات امنیتی دو کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، لیوئد جین معاون ضدتروریسم وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین با حسن ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور که عصر امروز در وزارت کشور برگزار شد، دو طرف بر ادامه همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریست و مواد مخدر تأکید کردند.

ذوالفقاری در این دیدار با بیان اینکه همکاری‌های ما با همتای چینی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، تروریسم، جرائم سازمان‌یافته و حوزه سایبری افزایش پیدا کرده، اظهار داشت: دیدارهایی که در سال های اخیر بین مسئولین دو وزارت کشور چین و ایران برگزار شده، منجر به تعاملات بیشتری شده است.

وی خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی‌مان با کشور چین افزایش پیدا کرده و در این فصل، تصمیمات جدی‌تری برای اقدام عملی در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و تهدیدات امنیتی دو کشور داشته‌ایم. با شرکت داعش در عراق و سوریه و پراکنده شدن نیروهای تروریسم در منطقه و منتقل شدن افراد داعشی به کشورهای همسایه ما و چین، ضرورت داشت اقدامات اطلاعاتی و امنیتی این دو کشور در این زمینه افزایش یابد که در این سفر تبادلات بین دو کشور شکل گرفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تصریح کرد: در زمینه مبارزه با مواد مخدر تفاهم‌نامه‌ای بین هیأت ما و چین و پلیس مبارزه با مواد مخدر انجام شد و یک تفاهم‌نامه با نیروی انتظامی نیز در زمینه همکاری‌های پلیسی صورت گرفت. مادر زمینه‌های آموزشی بر این باور هستیم که دو طرف از تجربیات همدیگر بیشتر استفاده کنند.

ذوالفقاری اظهار داشت: توافق شد تجربیاتی که در زمینه تروریسم و مواد مخدر داریم ، با برنامه‌هایی که دو طرف می‌توانند با هم داشته باشند در اختیار یکدیگر قرار دهند.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعات محوری که در این دیدار داشتیم، بهره‌گیری از امکانات بود که در دستورکار قرار گرفت، همچنین چهار گروه کارشناسی را در تفاهم‌نامه جدید داشتیم که منجر شد این گروه‌های کارشناسی بتوانند زمینه‌های اجرایی تفاهم‌نامه‌ها را فراهم کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر در این دیدار لیوئد جین، گفت:‌ امروز در جلساتی که با مسئولین امنیت وزارت کشور داشتیم، توانستیم به موفقیت‌هایی برسیم، به خصوص راجع به جرائم بین‌المللی که مربوط به کشورهای دو طرف می‌شود و موارد دیگری که دو کشور می‌توانند برای مسائل امنیتی پیگیری کنند.

وی تأکید کرد: ما معتقدیم با این همکاری‌ها گام‌های بلندی در زمینه مبارزه با تروریسم برداریم که می‌تواند باعث ارتقاء روابط بیشتر شود.

لیوئدجین معاون ضدتروریسم وزیر امنیت عمومی جمهوری خلق چین گفت: ما می‌توانیم با این همکاری‌ها گام‌های مؤثری رو به جلو داشته باشیم و مجددا از مسئولین امنیتی وزارت کشور تشکر می‌کنم.