به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی عصر امروز دوشنبه در دهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه خواستار همکاری بیشتر ادارات با تولیدکنندگان و صنعتگران استان شد.

وی با اشاره به ظرفیت های بالای استان کرمانشاه در حوزه های مختلف خاطرنشان کرد: با وجود این ظرفیت ها نباید نرخ بیکاری کرمانشاه ۲۵ درصد باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استان کرمانشاه عدم تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در استان را ناشی از بوروکراسی و مشکلات مختلف دانست و افزود: آخرین کارخانه قند در سال ۱۳۴۲ در استان احداث شده و از آن زمان تاکنون کسی رغبتی برای این موضوع نداشته است.

رحیمی ادامه داد: در حال حاضر ۵۰۰ هزار تن مازاد چغندر قند از استان خارج می شود.

وی در این جلسه خطاب به برخی مسئولان که در برابر صنعتگران مشکل تراشی می کردند با بیان اینکه با همین رویه ها اقتصاد ملی را فلج کرده اید، تصریح کرد: با همین کارها دلار را به ۷۲۰۰ تومان رساندید.

