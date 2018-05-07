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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۵۰

اردوغان بدون اشاره به تداوم اشغال سوریه توسط ترکیه؛

آمریکا درقتل‌عام مردم مقصر است/تسلیحات آمریکا علیه نظامیان آنکارا

آمریکا درقتل‌عام مردم مقصر است/تسلیحات آمریکا علیه نظامیان آنکارا

رئیس جمهوری ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی، اعلام کرد: سلاح های ارسالی آمریکا برای کردهای سوریه، علیه نظامیان ما به کار می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز دوشنبه در اظهاراتی آمریکا را در «قتل عام مردم» مقصر دانست.

رئیس جمهور ترکیه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی در این باره اعلام کرد: سلاح هائی که توسط آمریکا به کردهای متحد خود در سوریه فروخته می شوند، علیه نظامیان آنکارا به کار گرفته می شوند.

رجب طیب اردوغان درحالی که بیش از سه ماه از آغاز تجاوز نظامی ارتش این کشور به خاک سوریه می گذرد، تصریح کرد: هزاران هواپیمای باری و کامیون مملو از تسلیحات جنگی به سوریه رسیده  و همه آن ها نظامیان ما را هدف قرار خواهند داد.

وی تأکید کرد: وقتی در این باره به واشنگتن هشدار می دهیم، به ما می گویند که سلاح های را از کردهای سوریه بازپس می گیرند؛ سناریوئی که ما آن را در عراق می بینیم.

کد مطلب 4290351

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