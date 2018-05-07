نرخ ارز زنگ خطر برای کسب و کار ۳۰ درصد از فعالان اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ادیب عصر دوشنبه در همایش آینده نوسانات ارز در ایران اظهار داشت: بازار دیگر توان افزایش قیمت دلار را ندارد و دلار بالای شش هزار تومان باعث خارج شدن فعالان اقتصادی غیرحرفه ای از گردونه کسب و کار می‌شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۸۰ درصد سود بازار در جیب ۲۰ درصد فعالان اقتصادی است.

پژوهشگر و مشاور اقتصادی گفت: در صورتی که جلوی رشد نقدینگی گرفته نشود دولت باید آمادگی افزایش بیشتر نرخ ارز را داشته باشد.

ادیب اعلام کرد: بهتر بود به جای تعیین دستوری نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، نرخ ارز به صورت درون زا از مولفه های اقتصادی کشور به دست می آمد.

وی گفت: اگر نرخ تورم در کشوری بیش از تورم در دیگر کشورها باشد دیر یا زود این اختلاف منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد.

پژوهشگر و مشاور اقتصادی افزود: در حقیقت سودهای بالای تعلق گرفته به سپرده‌ها از سال ۸۴ تاکنون با افزایش اخیر نرخ دلار پس گرفته شده و در واقع هیچ رشدی در ارزش پس انداز سپرده گذاران صورت نگرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید اصول بانکداری مدرن در کشور رعایت شود، ادامه داد: نرخ بالای سود سپرده‌ها منجر به رشد میزان نقدینگی و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد.

ادیب با بیان اینکه ۸۰ درصد از سود پنج سال اخیر فعالان اقتصادی سود ناشی از تورم ریالی بوده است، گفت: در این صورت نرخ سودها واقعی نبوده و با افزایش نرخ ارز از شرکت ها پس گرفته شد.

وی افزود: نرخ ارز هیچ اشتباهی را نادیده نخواهد گرفت و دولت به دلیل اتخاذ تصمیمات اشتباه گذشته با نوسانات شدید نرخ ارز در حال تنبیه شدن است.