بازچرخانی آب از وظایف اصلی متولیان آب کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)کریم شافعی با اشاره به اینکه کانالهای مربوط به روان‌آب های سرخه حصار و فیروز آباد و مزارعی که با فاضلاب در این منطقه آبیاری می شد مورد بازدید قرار گرفت، افزود: در این منطقه مسئولیت و ماموریت های بخش های مختلف همچون وزارت نیرو،آب منطقه ای،آب و فاضلاب، استانداری تهران ، محیط زیست و جهاد کشاورزی باید به منظور سلامت شهروندان و کاهش معضلات زیست محیطی به نحو شایسته انجام شود.

وی ضرورت توجه هرچه بیشتر به موضوع سلامت شهروندان و توسعه زیرساختهای محیط زیستی را یک اصل مهم دانست و اظهار داشت: باید کارگروهی جهت آسیب شناسی جامع از وضع موجود این روانابها و پسابهای رها شده تشکیل شود تا با مشارکت همه دستگاههای مرتبط راهکارها مشخص شود و وضع موجود در یک فرصت منطقی و عقلایی تغییر و بهبود یابد.

شافعی در ادامه در خصوص وضعیت بازچرخانی و استفاده مجدد آب در کشور گفت: کشور ایران کشوری نیمه خشک بوده و با توجه به کمبود اب در کشور متاسفانه در حال حاضر آب یکبار استفاده شده و بازچرخانی نمی شود.

وی افزود: بازچرخانی و استفاده مجدد از آب یکی از وظایف اصلی متولیان آب در کشور است و اقداماتی نیز در سطح ملی در اینخصوص انجام شده اما هنوز فاصله زیادی با آنچه که باید باشد داریم.

معاون توسعه مدیریت،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه در تصفیه خانه بزرگ تهران قرار است ۲۲ مدول احداث و اجرایی شود، گفت: در حال حاضر ۶ مدول در دست بهره برداری است و بقیه مدول ها نیز با توجه به سرمایه گزاری قابل توجه باید در اولین فرصت تکمیل و به بهره برداری برسد.

وی تصریح کرد: البته باید تا زمان بهره برداری کامل از این تصفیه خانه وضعیت روانابها و آبیاری مزارع با فاضلاب در این منطقه به سرعت اصلاح گردد.

کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه تمام مجوزها در خصوص آب و فاضلاب با توجه به توانایی دستگاههای مرتبط در اینخصوص صادر شده و از شرق تا غرب و جنوب استان با شرکت آب منطقه ای همکاری های دوجانبه خوبی داشته ایم، افزود: مشکلات موجود در خصوص تصفیه فاضلاب در ری یک شبه بوجود نیامده اما خوشبختانه عزمی جدی در جهت رفع مشکلات شکل گرفته و در این خصوص نیازمند همکاری و مساعدت همه دستگاههای مرتبط در این بخش و بویژه در بحث حفظ حقوق بیت المال هستیم.

وی با بیان اینکه در خصوص روانابهای سطحی طرح بلند مدت وجود داشته و به قوت خود باقی است اما در کوتاه مدت با مشکلاتی مواجه هستیم، گفت: زندگی و محصولات کشاورزی مردم در معرض تهدید است و باید طرح کوتاه مدت جهت رفع این مشکلات تهیه و اجرایی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص تصفیه فاضلاب با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از فاضلاب تهران تصفیه میشود و مابقی بدون تصفیه باقی می ماند، اظهار داشت: طرح جامع تصفیه فاضلاب تهران که هم اکنون در حال اجراست اقدامی ارزشمند بوده ، در این طرح اینکه چه تصفیه خانه ای در چه نقطه ای، با چه ظرفیت و با چه روشی احداث شود کاملا مشخص شده است.

وی بیان داشت: اجرای این پروژه نیازمند اعتباری در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان است و باید در این خصوص نظام های مالی جهت تامین اعتبارات لازم این طرح در نظر گرفته شود تا هرچه زودتر این پروژه کامل و اجرایی شود.

کلانتری در ادامه اظهار داشت: استان تهران به عنوان استانی که سالانه ۲۰۰ هزار نفر به جمعیت آن افزوده می شود که اگر بازچرخانی و مصرف مجدد آب در آن انجام نشود با توجه به وضعیت آب در این منطقه،بزرگترین چالش تهران آب خواهد بود.

وی در پایان با بیان اینکه در خصوص تصفیه و بازچرخانی آب به هرمیزان که سرمایه گزاری انجام شود دارای توجیه اقتصادی و زیست محیطی است، افزود: در این خصوص نیاز به کمک و مساعدت همه بخش ها و دستگاههای مرتبط است.

در این بازدید کیومرث کلانتری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و جمعی از مسئولان محلی شافعی را همراهی کردند.