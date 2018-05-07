هیچ خلاء قانونی وعذری برای کوتاهی درمبارزه با موادمخدر وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید نجیب حسینی در نشست دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان های سراسر کشور که در محل ستاد برگزار شد، گفت: در برنامه های کشور، به رشد اقتصادی به عنوان شاخص ارزشمند و افق مهم توجه ویژه ای شده است، چرا که این امر موجب ایجاد فرصت شغلی کافی می شود و طی این مدت شاهد نقش آفرینی ملت ایران و مشارکت آحاد مردم بوده ایم.

معاون دبیرکل ستاد بیان داشت: اگر قرار است این برنامه ها در این مهم به نتیجه برسند، قطعا شما دبیران هم می توانید سهم بسزایی در ارتقای شاخص ها داشته باشید. وقتی جامعه ای با نشاط، سالم، پویا و خلاق داشته باشید در ارتقاء شاخص ها نیز می توانید نقش آفرینی کنید.

حسینی گفت: مواد مخدر از مخرب ترین موضوعات کشور است و تهدید بسیار جدی برای هر کشوری محسوب می شود؛ چرا که امنیت، ثبات و سلامت کشورها را تحت شعاع قرار می دهد.

وی افزود: اینکه امروز آحاد مدیران و مسئولین عالی رتبه نظام نسبت به آسیب های اجتماعی حساسیت پیدا کرده اند به دلیل تلاش های وزیر کشور و دبیرکل ستاد در ایجاد این حس مسئولیت است که در این میان نقش بسیار مهمی را ایفا کردند. ایشان طی ۵ سال گذشته معتقد بودند آنچه که کف خیابان می گذرد باید به گزارش مسئولین تصمیم ساز کشور برسد.

معاون اداری، مالی و امور مجلس دبیرکل ستاد اظهار کرد: امروزه همه دستگاه ها و مسئولین در تکاپو هستند تا اقدامات موثر خود را به مقام معظم رهبری (مدظله العالی) گزارش دهند، معتقدم مهم ترین موضوعی که امروزه در دستور کار قرار دارد توجه شخص ایشان به کاهش آسیب های اجتماعی است، با اطلاعات دقیق و واقعی که وزیر کشور و دبیرکل ستاد به ایشان اعلام کرده اند در هفته آتی ششمین جلسه کاهش آسیب های اجتماعی در محضر معظم له برگزار می شود و دستگاه ها موظف هستند تا اقدامات فوق العاده خود را به ایشان گزارش دهند.

حسینی افزود: امروز هیچ محدودیتی در بخش های قانونی وجود ندارد به گونه ای که در سیاست های ابلاغی برنامه ششم توسعه، دو ماده به موضوع مواد مخدر و مبارزه با آن اختصاص یافته ، موضوعی که به جز در برنامه پنجم، در برنامه های یک تا چهارم توسعه وجود نداشت.

وی گفت: اجرای طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش سازها جزو مصوبات ستاد مبارزه با مواد مخدر است که باید به آن توجه جدی شود. لذا وقتی به اسناد بالادستی نگاه می کنیم هیچ خلاء قانونی و هیچ عذری برای کار نکردن وجود ندارد و زمینه برای تلاش وافر یکایک شما عزیزان وجود دارد.

حسینی در ادامه با اشاره به دیدار نوروزی وزیر کشور با کارکنان ستاد مبارزه با مواد مخدر بیان کرد: ایشان در سال جدید، اولویت های کاری سال ۹۷ را مشخص و تاکید کردند که پیشگیری همچنان اولویت اول ستاد خواهد بود و این توصیه رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری می باشد، اما متناسب با سیستم هوشمند و در حال تغییر مواد مخدر، ما نیز باید در این حوزه خلاقیت و نوآوری بیشتری داشته باشیم و از شیوه های نوین و به روزی در این حوزه استفاده کنیم.

وی گفت: دبیرکل ستاد همچنین در آن دیدار بر استفاده از تجربیات دنیا در همه حوزه ها تاکید داشتند که ما در سال ۹۷ تلاش کردیم تفاهم نامه ها و برنامه های سال جدید بر همین اساس باشد، ایشان همچنین تاکید کردند که در حوزه های درمان و صیانت از رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و ظرفیت های بالفعل اقشار مردم بهره مند شویم.

معاون دبیرکل ستاد افزود: وزیر کشور بر انجام فعالیت‌های اطلاعاتی در حوزه مقابله با مواد مخدر تاکید کردند و گفتند که کاهش دسترسی مواد با استراتژی اقدامات اطلاعاتی امکان پذیر است، براساس آمارها، اقدامات و فعالیت های اطلاعاتی در زمینه مبارزه و مقابله با مواد مخدر ۶۴ درصد است که باید با انجام تمهیدات ویژه و دستور صریح ایشان، این میزان در سال جاری به حدود ۸۰ درصد افزایش یابد و همچنین ۸۰ درصد وقت خود را بعد از جلسات تصمیم گیری بر پیگیری اجرای مصوبات جلسات صرف کنید.

حسینی گفت: انتظار این است که به طرح ملی مبارزه با مواد مخدر توجه بیشتری شود؛ چرا که این طرح، پایه و اساس برنامه ریزی ها در سال ۹۷ خواهد بود و دستگاه های ملی و استانی نیز سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر مشخص کنند، کمیته های شوراها نیز به صورت منظم برگزار و میزان اثربخشی آنان بررسی شود.

وی در پایان تاکید کرد: اجرای دقیق و موثر برنامه های حوزه مبارزه با مواد مخدر، باید منجر به کاهش دسترسی مواد مخدر، کاهش نرخ بروز و شیوع اعتیاد شود و امیدوارم بتوانیم با دانش و اطلاعات بیشتری، برنامه های سال جاری را به پیش ببریم.