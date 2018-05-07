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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۷:۵۹

نایب رئیس کمیسیون سیاستگذاری اتاق بازرگانی اصفهان:

نوسانات نرخ ارز افزایش لحظه‌ای قیمت مواداولیه صنایع را در پی داشت

نوسانات نرخ ارز افزایش لحظه‌ای قیمت مواداولیه صنایع را در پی داشت

اصفهان - نایب رئیس کمیسیون سیاستگذاری اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نوسانات اخیر نرخ ارز، افزایش لحظه ای قیمت مواد اولیه صنایع را بدنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بیشه ظهر دوشنبه در همایش آینده نوسانات ارز در ایران اظهار داشت: نوسانات اخیر نرخ ارز در کنار دیگر عوامل موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی شده است.

وی با انتقاد از بوروکراسی شدید حاکم بر نظام اداری کشور، بیان داشت: شاخص فضای کسب و کار در ایران در حالی ۱۲۴ اعلام شده که این شاخص در کشورهای همسایه بسیار پایین‌تر است.

نایب رئیس کمیسیون سیاستگذاری اتاق بازرگانی اصفهان افزود: نوسانات ارز، افزایش لحظه‌ای قیمت مواد اولیه صنایع را در پی داشته و تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است.

وی گفت: سیستم بسته نظام بانکی و مالیات‌های غیر شفاف در کنار بوروکراسی بسته اداری از موانع رونق کسب و کار در ایران است.

بیشه تصریح کرد: متاسفانه نوسانات شدید نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات کشور تاثیر منفی گذاشته و علاوه بر این اقتصاد نفتی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.

کد مطلب 4290363

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