به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بیشه ظهر دوشنبه در همایش آینده نوسانات ارز در ایران اظهار داشت: نوسانات اخیر نرخ ارز در کنار دیگر عوامل موجب بروز مشکلات زیادی برای فعالان اقتصادی شده است.
وی با انتقاد از بوروکراسی شدید حاکم بر نظام اداری کشور، بیان داشت: شاخص فضای کسب و کار در ایران در حالی ۱۲۴ اعلام شده که این شاخص در کشورهای همسایه بسیار پایینتر است.
نایب رئیس کمیسیون سیاستگذاری اتاق بازرگانی اصفهان افزود: نوسانات ارز، افزایش لحظهای قیمت مواد اولیه صنایع را در پی داشته و تولیدکنندگان را با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته است.
وی گفت: سیستم بسته نظام بانکی و مالیاتهای غیر شفاف در کنار بوروکراسی بسته اداری از موانع رونق کسب و کار در ایران است.
بیشه تصریح کرد: متاسفانه نوسانات شدید نرخ ارز بر میزان صادرات و واردات کشور تاثیر منفی گذاشته و علاوه بر این اقتصاد نفتی فشار مضاعفی بر فعالان اقتصادی وارد کرده است.
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