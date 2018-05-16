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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۲۳

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفتگو با مهر:

آخرین وضعیت تشکیل سامانه بررسی حقوق های دولتی

آخرین وضعیت تشکیل سامانه بررسی حقوق های دولتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اهتمام سازمان بازرسی برای بررسی تمامی حقوق های دولتی خبرداد.

ناصر سراج در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نظارت سازمان بازرسی بر حقوق های دولتی گفت: قرار بود سامانه ای برای بررسی حقوق های دولتی تشکیل شود تا سازمان بازرسی بتواند به کار نظارت خود با دقت بیشتری ادامه دهد.

وی افزود: وظیفه تشکیل این سامانه بر عهده دولت است و قرار بود دولت این سامانه را تشکیل دهد که تا کنون اقدامی انجام نداده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: به آقای نوبخت هم این مسئله بیان شده که ایشان در پاسخ اعلام کرد که پیگیر هستیم و این سامانه را تشکیل می دهیم اما تا کنون این مهم رخ نداده است.

سراج  افزود:طبق قانون قرار است اطلاعات حقوق‌ها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوق‌ها را بررسی و نسبت به شناسایی تخلفات اقدام کند.

کد مطلب 4290380

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