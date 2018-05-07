کشاورزان قزوین آماده اجرای طرح آبیاری مدرن و کاهش مصرف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاکاوند روز دوشنبه در همایش مدیریت مصرف انرژی ویژه کشاورزان که در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر به تولیدکننده و کشاورز اهمیت جدی داده و از دیدگاههای کارشناسی و تجربه آنها استفاده شود می توان به نتایج بهتری دست یافت.

وی اضافه کرد: کشاورزان چون با کار عجین شده و در کوران مشکلات هستند بهتر می توانند راهکار عملی ارائه کنند و از مسئولان انتظار می رود در تصمیم گیری به نظر کشاورزان هم اهمیت دهند.

کاکاوند بیان کرد: در سال تولید ملی باید از کشاورزان به صورت عملی و جدی حمایت شود تا بتوانیم از مشکلات عدیده ای که کشاورزان را تهدید می کند مانند سرما و آفت و حوادث غیرمترقبه با ضرر و زیان کمتری عبور کنیم.

کشاورزان آماده اجرای آبیاری قطره ای هستند

وی اضافه کرد: کشاورزان مصرف کننده سوخت فسیلی مانند نفت و گازوئیل هستند اما چون میزان سوخت نفت مورد نیاز آنها تامین نمی شود مجبور می شوند از بخاری های برقی در مزارع و باغات استفاده کنند و هزینه های انرژی آنها بالا می رود.

نائب رئیس مجمع ملی کشاورزان و باغداران خبره کشور یادآورشد: با هزینه های متعددی که بر کشاورز تحمیل می شود مطمدن باشید هیچ کشاورزی حاضر نیست برق اضافی مصرف کند و هزینه بیشتر بپردازد اما گاهی سیاست های مسئولان درست نیست و ما مجبور می شویم برقی بیشتری مصرف کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایط بحران آب یکی از راهها اجرای آبیاری مدرن در مزارع و باغات است و ما نیز از این طرح استقبال می کنیم به شرط آن که مسئولان دولتی واقعا همراه ما باشند و حمایت لازم را انجام دهند.

این باغدار پیش کسوت اظهارداشت: بوروکراسی اداری آنقدر طولانی و خسته کننده است که کشاورز را در مشارکت هر طرحی پیشمان می کند لذا انتظار داریم ابتدا مسئولان محترم مسیر کارهای اداری را کوتاه کنند و در کنار آن با پرداخت بموقع و ارزان تسهیلات روند اجرای آبیاری قطره ای و مدرن را هموار کنند.

وی گفت: با اجرای آبیاری مدرن میزان ساعات استفاده از روش غرقابی در مزارع و باغات از ۲۴ ساعت به ۱۴ ساعت کاهش یافته و این روش می تواند تا حد زیادی مصرف آب و برق را کاهش دهید و ما برای تسریع در اجرای آبیاری مدرن آمادگی داریم.

کاکاوند همچنین برای همکاری با شرکت توزیع نیروی برق برای انتقال مصرف انرژی در اوج ساعات بار از سوی کشاورزان اعلام آمادگی کرد.