به گزارش خبرنگار مهر، صادق مفرد عصر امروز در همایش تجلیل از جهادگران شهرستان بندر ماهشهر اظهار کرد: چندین سال است رهبر معظم انقلاب اسلامی بر محرومیت‌زدایی تأکید فراوان می‌کنند و اقدامات بسیار خوبی نیز در این ارتباط انجام شده است.

وی با بیان اینکه این عرصه نیز مورد طمع و دسیسه دشمنان است، افزود: نظام سلطه تاکنون ۲۷ سند را مکتوب کرده که یکی از این اسناد سند ۲۰۳۰ است که خود دارای ۱۷ سند است و در حال نفوذ دادن آن به کشورهای دنیا هستند. در کشور ما به نام رفع فقر و محرومیت، وارد کار شده‌اند. در بحث محرومیت‌زدایی، گفتمان انقلاب متفاوت از بحث توسعه‌محوری است.

مسئول جهاد سازندگی سازمان بسیج دانشجویی کشور در ادامه به آمار بالای حاشیه‌نشینی در خوزستان اشاره کرد و گفت: خوزستان دومین استان در آمار سکونت‌گاه‌های غیر مجاز است. استان خوزستان بعد از خراسان رضوی در این بحث رتبه دوم را دارد.

وی با تأکید بر لزوم شناسایی دقیق محرومیت‌ها، تصریح کرد: باید به سمت مطالبه‌گری تخصصی برویم و ظرفیت‌ها و امکانات و در عین حال علل عدم توسعه‌یافتگی را شناسایی کنیم.

مفرد همچنین به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی در بحث محرومیت‌زدایی اشاره و بیان کرد: به فرموده مقام معظم رهبری، دهه ۶۰ در حال تکرار است و باید خرمشهرها به دست جوانان آزاد شود. منظور معظم‌له از خرمشهرها یکی خرمشهر اقتصادی است. خرمشهر اجتماعی نیز از موارد مد نظر ایشان است.

مسئول جهاد سازندگی سازمان بسیج دانشجویی کشور افزود: باید ببینیم مردم ما چه نیازهایی دارند و بر اساس نیازهای آنها وارد عمل شویم و متناسب با آسیب‌های اجتماعی برنامه‌های محرومیت‌زدایی و فرهنگی را اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های مردمی برای محرومیت‌زدایی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: مردم را باید به سمتی ببریم که خودشان منشأ خدمت به محرومیت‌زدایی شوند و در این بحث مشارکت فعال داشته باشند.

مفرد ادامه داد: ۲.۵ میلیون زن سرپرست خانوار فاقد شغل و درآمد و ۳.۵ میلیون معتاد رسمی در کشور وجود دارد که همین موضوع باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی در جامعه شده است. منشأ آسیب‌های اجتماعی دو دسته است، نخست به دلیل تصمیمات دولت و منشأ دوم نیز خانواده است.

مسئول دفتر مطالعات سازمان بسیج سازندگی در پایان اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی کشور در حال گسترش و سوق به سمت زنان و کودکان است. باید هرچه سریع‌تر فکر چاره‌ای برای این موضوع اندیشید.