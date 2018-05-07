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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۲۲

فرمانده انتظامی پلدختر:

تصادف ۲ خودروی سنگین در پلدختر یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت

تصادف ۲ خودروی سنگین در پلدختر یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت

پلدختر- فرمانده انتظامی پلدختر گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه کامیونت با یک دستگاه کامیون در جاده «پلدختر- کرمانشاه» یک نفر کشته و یک نفر مجروح شد.

سرهنگ صفر عبدالوند روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه کامیونت ایسوزو که از پلدختر به سمت کرمانشاه در حرکت بود در گردنه «طول کش» با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه راننده کامیونت ایسوزو به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت و سرنشین کامیون بنر به نام «پیمان شمسی»  توسط امدادگران هلال احمر پلدختر رها سازی و به وسیله اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال یافت.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: جسد فرد فوت شده توسط آمبولانس شهرداری به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر منتقل شد.

سرهنگ عبدالوند افزود: کارشناس تصادفات پلیس راه «ملاوی» علت این تصادف را تجاوز به چپ از سوی راننده کامیون بنز اعلام کرد.

کد مطلب 4290416

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