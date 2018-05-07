تصادف ۲ خودروی سنگین در پلدختر یک کشته و یک مجروح برجای گذاشت

سرهنگ صفر عبدالوند روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه کامیونت ایسوزو که از پلدختر به سمت کرمانشاه در حرکت بود در گردنه «طول کش» با یک دستگاه کامیون بنز برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه راننده کامیونت ایسوزو به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت و سرنشین کامیون بنر به نام «پیمان شمسی» توسط امدادگران هلال احمر پلدختر رها سازی و به وسیله اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) انتقال یافت.

فرمانده انتظامی پلدختر گفت: جسد فرد فوت شده توسط آمبولانس شهرداری به بیمارستان امام خمینی (ره) پلدختر منتقل شد.

سرهنگ عبدالوند افزود: کارشناس تصادفات پلیس راه «ملاوی» علت این تصادف را تجاوز به چپ از سوی راننده کامیون بنز اعلام کرد.