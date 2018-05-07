شرایط ترخیص کالاهای وارداتی به روش بدون انتقال ارز از گمرکات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، در راستای بند ۳ مصوبات جلسه کارگروه ماده ۱۴ و جلسه کارشناسی صورت گرفته سوم اردیبهشت ماه سالجاری درخصوص کالاهای وارداتی قبل از ۲۲ فروردین ماه و یا دارای بارنامه حمل قبل از تاریخ مزبور، ترخیص کالاهای موصوف از نظر ارائه ثبت سفارش بدون انتقال ارز با رعایت سایر مقررات بلامانع است.

بنابراین گزارش؛ مشمولین استفاده از این بند می‌بایست از تاریخ ۹۷.۲.۸ به مدت ۱۵ روز نسبت به اخذ مجوز ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت اقدام نمایند.

اعتبار ثبت سفارش مشمول این بند جهت ترخیص کالا صرفاً تا تاریخ اول تیرماه سالجاری خواهد بود و این تاریخ قابل تمدید نیست .

براساس این گزارش؛ مقرر گردیده برای ترخیص کالاهای وارداتی به صورت بدون انتقال ارز شماره، تاریخ و تصویر بارنامه در اطلاعات ثبت سفارش از طریق سازمان توسعه تجارت به طور سیستمی در اختیار گمرک قرار داده شود.

در صورت ارائه ثبت سفارش مشمول این بند به گمرکات از طریق سیستمی، کارشناسان موظف خواهند بود ضمن کنترل شماره و تاریخ بارنامه مندرج در ثبت سفارش و اطلاعات بارنامه اظهاری، در صورت مطابق از هر نوع نسبت به انجام تشریفات گمرکی اقدام نمایند.

دستورالعمل چگونگی ثبت سفارش، واردات، گشایش اعتبار اسنادی و برگشت ارز صادراتی پیش از این در بخشنامه ای از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شده است.