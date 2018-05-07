به گزارش خبرنگار مهر، مایکل ساترا بعدازظهر دوشنبه در دیدار با فعالان بخش اقتصادی و معدن استان سمنان به میزبانی صنعت، معدن و تجارت، ضمن بیان اینکه ایران اسلامی دارای ظرفیتهای عظیم معدنی است اما تبادلات اقتصادی بین این کشور و آفریقای جنوبی تنها به مقوله معدن خلاصه نمیشود، تأکید کرد: تبادلات اقتصادی بین این دو کشور تا سال ۲۰۲۰ به یک میلیارد دلار میرسد.
وی بابیان اینکه استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف رویکرد بین ایران و آفریقای جنوبی است، افزود: تعاملات تجاری بین دو کشور در سایه حضور شرکتهای متعدد آفریقای جنوبی در ایران میتواند روزهای خوشی را برای اقتصادی این دو کشور رقم بزند.
این مقام بلندپایه آفریقای جنوبی گفت: ۱۴ شرکت از آفریقای جنوبی به ایران آمدهاند که حضورشان برای یافتن راههای توسعه همکاریهای اقتصادی میتواند نقطه عطفی در تاریخ مبادلات تجاری و اقتصادی بین دو کشور باشد.
ساترا بابیان اینکه شرکتهای نفتی و پتروشیمی و بخش تولید بهخصوص در حوزه معدن که ویژگی نخست کشور آفریقای جنوبی است، میتوانند در ایران تعاملات خوبی را رقم بزنند، تأکید کرد: در کنار این دو نوع شرکت، فعالان حوزه مواد غذایی نیز امروز نگاه ویژهای به بازار ایران و همچنین تهیه مایحتاج خود از این کشور دارند.
نظر شما