مرحله استانی ششمین دوره المپیاد طرح ملی دادرس در خمین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش اشتری، معاون امور جوانان جمعیت هلال استان مرکزی روز دوشنبه در حاشیه این رقابت در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شرکت کنندگان در این طرح دانش آموزان پایه هشتم اول متوسطه هستند که در هشت آیتم شامل چادر زنی، اطفای حریق، حمل مصدوم تخصصی،cpr، ارزیابی مصدوم، پناه گیری، آتل و پانسمان و آزمون ورودی مسابقات، به رقابت می پردازند.

وی با بیان اینکه ششمین دوره از المپیاد طرح ملی دادرس استان مرکزی، از حساسیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: در این مرحله بیش از سه کارشناس و ارزیاب کشوری و ۱۵ مربی آموزشی و پرورشی از کلیه شعب استان حضور دارند و به ارزیابی مسابقات می پردازند.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی در دو سال متوالی توانست مقام اول کشوری را در طرح ملی دادرس کسب کند، خاطر نشان کرد: در ششمین مرحله از المپیاد طرح ملی دادرس استان مرکزی، سه تیم انتخاب و یک تیم به مرحله کشوری راه می یابد.

اشتری بیان کرد: مرحله کشوری طرح ملی دادرس در تابستان سال جاری در اردوگاه انزلی با هدف ارتقای روحیه بشر دوستی و تربیت یک امدادگر در هر خانواده برگزار می شود.

وی با بیان اینکه شعار این دوره از المپیاد طرح دادرس، دانش آموز تاب آور است، اظهار کرد: هدف از برگزاری این طرح، آماده سازی دانش آموزان در روزهای سخت همراه با رقابت و رفاقت و ارتقای سطح آگاهی دانش آموز با آموزش های به روز امدادی است که زمینه ساز داشتن امدادگران کاملا حرفه در مواقع اضطراری و بحران از بین دانش آموزان را در آینده فراهم می کند.