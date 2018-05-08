قیمت موز به ۷هزارتومان رسید/ زرد آلو وارد بازار شد

اسدالله کارگر در گفتگو با خبرنگار مهر تحولات بازار میوه و تره بار را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: افزایش قیمت موز، کاهش قیمت گوجه سبز و ورود زرد آلو به بازار از جمله مهم ترین اتفاقاتی بوده که اخیرا در این بازار رخ داده است.

به گفته وی در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم موز در میدان مرکزی میوه و تره بار بین ٥٥٠٠ تا ٧٠٠٠ تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی شهر تهران افزود: اعضای اتحادیه ما موظف هستند محصولات خود را با ٣٥ درصد سود در مغازه هایشان به فروش برسانند.

کارگر قیمت هرکیلوگرم سیب لبنانی زرد را بین ١٥٠٠ تا ٥٥٠٠ تومان عنوان کرد و گفت: هرکیلوگرم سیب لبنانی قرمز نیز بین ١٥٠٠ تا ٤٥٠٠ تومان به فروش می رسد، همچنین نرخ هرکیلوگرم پرتقال رسمی بین ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان و پرتقال تامسون شمال بین ٣٠٠٠ تا ٥٥٠٠ تومان است.

وی ادامه داد:قیمت کیوی کیلویی بین ١٥٠٠ تا ٥٥٠٠ تومان، گوجه سبز بین ٣٠٠٠ تا ١٣٠٠٠ تومان، طالبی بین ١٠٠٠ تا ٢٥٠٠ تومان و هندوانه بین ٣٠٠ تا ٩٠٠ تومان است.

کارگر افزود: قیمت هندوانه بسیار پایین است و کشاورزان متضرر می شوند، حتی برخی دوره گردها در سطح شهر این محصول را به قیمت کیلویی ٥٠٠ تا ٦٠٠ تومان عرضه می کنند.

وی همچنین با بیان اینکه میوه زردآلو حدود ٥ الی ٦ روز است که وارد بازار شده، افزود: قیمت این میوه هم اکنون بین ١٤ تا ٣٠ هزارتومان است.

کارگر افزود: لیموترش نیز کیلویی ١٠ هزار تا ١٥ هزار و ٥٠٠ تومان، سیب زمینی نو بین ٧٠٠ تا ١٧٠٠ تومان، سیب زمینی کهنه بین ٤٠٠ تا ١٢٠٠ تومان، گوجه فرنگی گلخانه بین ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠ تومان، گوجه فرنگی نو بین ٦٠٠ تا ٢٠٠٠ تومان، پیاز زرد بین ٦٠٠ تا ١٥٠٠ تومان و پیاز شیری بین ٧٠٠ تا ١٨٠٠ تومان است.