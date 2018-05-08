دانشجو باید در کنار موارد علمی مهارت های لازم را بیاموزد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شیبانی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از مقام معلم و استاد در جمع اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا طی سخنانی گفت: اساتید وظیفه خطیر تدریس و کارهای علمی-پژوشی و تحقیقاتی را بر عهده دارند، اما تنها کار علمی در برهه کنونی پاسخگو نیست و باید در کنار آموزش علمی به ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی در دانشگاه بپردازیم.

وی گفت: باید به جوانان به ویژه دانشجویان این فرهنگ را بیاموزیم و در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح می کنیم، کار فرهنگی استاد در دانشجویان بسیار اثرگذار است، ضمن این که ما علاوه بر مسئولیت علمی، مسئولیت فرهنگی نیز در دانشگاه داریم و باید طوری عمل کنیم که دانشجویان در طول این چند سالی که در این دانشگاه تحصیل می کنند، از لحاظ علمی، فرهنگی و ارزش های اسلامی پیشرفت کرده باشند.

منع خرید گوشت برزیلی در واحدهای دانشگاه آزاد استان تهران

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا با اشاره به سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا از چندین سال قبل این حمایت از تولیدات داخلی آغاز کرده و چندین پروژه را راه اندازی کرده ایم که این پروژه ها می تواند برای کارهای علمی دانشجویان و اساتید مورد استفاده قرار بگیرند که هم در جهت درآمدزدایی و هم در جهت حمایت از تولیدات داخلی موثر است.

شیبانی بیان کرد: تمام دانشگاه های استان تهران ملزم شده اند که تمام مواد پروتئینی را از دانشگاه آزاد ورامین-پیشوا تهیه کنند، دانشگاه های استان قبلا گوشت برزیلی خریداری می کردند، ولی امروز از تولیدات دانشگاه ورامین که از ملی است، استفاده می کنند، حالا باید با همکاری یکدیگر و کمک رسانی دانشجویان و اساتید در کلیه موضوعات حضور موفق داشته باشیم و تولیدات را گسترش دهیم.

وی افزود: باید طوری عمل کنیم که بتوانیم خانواده دانشگاه آزاد تامین بکنیم، امروز چندین میلیون نفر با خانواده هایشان عضو این خانواده بزرگ علمی هستند و این خود یک خدمت بزرگی است که می توانیم به خانواده دانشگاه آزاد کنیم، این موضوع خود یک تولیدی است که در کنار آن اشتغال زایی نیز صورت می گیرد.

دانشجویی که مهارت نداشته باشد در جامعه موفق نخواهد شد

شیبانی بیان کرد: یکی از مشکلات بزرگ ما دانشگاهیان این است که جوانان و فارغ التحصیلات ما در کشور کار بلد نیستند، این دانشجو کار را باید کجا یاد بگیرد، وقتی ما مدرک را به او می دهیم ولی کار بلد نیست یک مشکل بزرگ برای جامعه ایجاد می کند و تا هم اکنون هم این مشکل در جامعه مشکل ایجاد شده است.

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا گفت: بنده چندین بار در جلسات مختلف به اساتید عرض کردم که درباره این موضوعات و حمایت و تولیدات این دانشگاه ما را یاری بدهند، ما در کلیه کارها هرچقدر هم درآمدزایی کنیم، ۲۰ درصد آن متعلق به استادی است که با ما همکاری کرده و آن مبلغ به خود استاد تقدیم می شود، دانشجویان هم در کنار استاد کار می کنند ،هم کار را یاد می گیرند و هم برای دانشجویان حقوق درنظر می گیریم که بتواند شهریه خود را پرداخت کند.

وی تاکید کرد: فرمایش مقام معظم رهبری هم همین است، که باید از کالای داخلی حمایت کنیم، تا اشتغال زایی شود، کار را باید از همین دانشگاه آغاز کنیم و امروز دیگر دانشجو بی مهارت نمی تواند در جامعه موفق باشد، دانشجویان باید برای جامعه مفید باشند، کارآفرین باشند و بتوانند درآمد خورد را تامین کنند.