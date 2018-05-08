تهیه مصالح مورد نیاز برای بازسازی نقاط زلزله زده از تولیدات داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کهریزی در نشست بررسی راهکارهای استفاده از مصالح ساختمانی و تولیدات داخل استان در بازسازی مناطق زلزله زده اظهار داشت: مدیریت ارشد استان تمام توان خود را به کار گرفته تا در رخداد زلزله از تهدید پیش آمده فرصتی برای توسعه و اشتغال در استان ایجاد کند.

وی تصریح کرد: در این میان یکی از اولویت های اصلی استفاده از پیمانکاران بومی، نیروی کار بومی و مصالح ساختمانی و تولیدات داخل استان در روند بازسازی مناطق زلزله زده است.

مدیرکل دفتر فنی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه از نرخ بیکاری بسیار بالایی برخوردار است و شرایط آن با دیگر استان های کشور متفاوت است، افزود: از استان های معین در امر بازسازی خواسته شده است تا لیست مصالح مورد نیاز خود را بر اساس یک جدول زمان بندی شده در اختیار ستاد بازسازی قرار دهتد تا بتوانیم با توجه به ظرفیت های تولیدی داخل استان، برای تامین این مصالح مورد نیاز به برنامه ریزی بپردازیم.

کهریزی خاطرنشان کرد: اداره استاندارد باید طبق ضوابط بر کیفیت مصالح به کار رفته در روند ساخت و سازها در مناطق زلزله زده نظارت کند و اگر در جایی مصالح غیر استاندارد به کار رفته باشد باید سریعا گزارش دهد تا با متخلف برخورد جدی شود.

وی با تاکید بر اینکه با یک نظارت دقیق نباید اجازه دهیم سازه های غیراستاندارد و غیرایمن در مناطق زلزله زده ساخته شوند، گفت: اداره استاندارد باید به صورت مستمر بر مصالح به کار رفته نظارت کند و آزمایش های لازمه را انجام دهد و به صورت هفتگی گزارش خود را به ستاد بازسازی مناطق زلزله زده استان ارایه کند.