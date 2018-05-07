قدرت موشکی ایران برگرفته از مدیریت علم در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی بعدازظهر دوشنبه در دومین سالگرد شهادت، شهید مدافع حرم «سردار جواد دوربین» که در گلزار شهدای بندرانزلی برگزار شد، اظهار کرد: حضور در یادواره شهدا افتخاری بزرگ بوده که سعادت آن نصیب هرکسی نمی شود.

وی با بیان اینکه این شهید بزرگوار دارای زندگی وارسته و پاکی بود، افزود: این نورانیت و وارستگی در خانواده این شهید نیز قابل مشاهده است.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به برخی از ویژگی ها و ملاک های ارزیابی انسان های صالح، گفت: داشتن ایمان قوی یکی از مهم ترین ویژگی های انسان های صالح محسوب می شود و پیروزی در هشت سال دفاع مقدس به واسطه وجود همین انسان های صالح بود که سبب ایجاد اقتدار و عزت برای نظام مقدس اسلامی در جهان شد.

حجت الاسلام ابوترابی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و حتی جهان نمادی از مردم سالاری، استقلال و اقتدار سیاسی است، یادآورشد: امروز باید برای اقتدار بیشتر در حوزه های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی هزینه ها را کاهش داده و به سمت تولید دانش بنیان حرکت کنیم.

وی به جایگاه بالای علمی ایران در منطقه و جهان اشاره کرد و گفت: ایران اسلامی در اکثر بخش ها به ویژه در حوزه های دفاعی و موشکی، نانو و سایر علوم دارای جایگاهی خاص در مجامع بین المللی است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه امروز ایران مدارج علمی را با شتاب بیشتری طی کرده و رسیدن ایران به قدرت موشکی برگرفته از مدیریت علمی مناسب در سطح کشور و جوشش این علم در سطح دانشگاه ها است، ادامه داد: ایران ماهیت خود را از کشور تولید کننده دانش به تبدیل کننده دانش به فناوری تغییر داده است.

حمایت از کالای ایرانی سبب ایجاد اقتدار اقتصادی کشور

وی رسیدن به این جایگاه را مدیون و مرهون خون شهدا، رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، جانبازان و پشتیبانی همه مردم از این نظام مقدس دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسیل و ظرفیت های موجود در کشور می توانیم با رفع موانع تولید داخلی در حوزه اقتصادی نیز شاهد رشد و شکوفایی باشیم.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی، تصریح کرد: در کنار حمایت دولت از تولید داخلی تولیدکنندگان نیز باید کیفیت کالاهای خود را ارتقا داده تا مردم به سمت مصرف کالاهای ایرانی حرکت کنند.

به گفته این مسئول حمایت از کالای ایرانی علاوه بر اینکه نشان دهنده احترام به تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندگان است سبب ایجاد اقتدار اقتصادی برای نظام مقدس اسلامی می شود.

وی با بیان اینکه مردم ایران وحدت و انسجام ملی را بارها به نمایش گذاشته اند، افزود: با تلاش مضاعف مسئولان و بهره گیری صحیح از توان و ظرفیت داخلی می توانیم مشکلات اقتصادی و چالش های فرهنگی را حل کنیم.

حجت الاسلام ابوترابی همچنین به پتانسیل استان گیلان در حوزه های مختلف نیز اشاره و اظهار کرد: گیلان در حوزه گردشگری پتانسیل بسیار خوبی دارد که می توان با برنامه ریزی درست و جذب گردشگر به ویژه گردشگر مسلمان در راستای افزایش درآمد استان و کشور گام برداشت.

سردار شهید جواد دوربین نخستین شهید مدافع حرم شهرستان بندرانزلی است که ۱۷اردیبهشت ۱۳۹۵ در نبرد خانطومان سوریه به درجه رفیع شهادت نائل شد. از این شهید بزرگوار چهار فرزند به یادگار مانده است.