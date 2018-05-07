به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی علی عسگری عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همدان قبل از گردشگری و انیمیشن ویژگی های برجسته دیگری داشته است، گفت:همدان شهری زیبا با آب و هوای خوب، مردمان خوب و شهری برجسته است و تجهیزات جدیدی نیز که در دهه های گذشته به این شهر اضافه شده در واقع مزیت همدان را بالا برده است.

وی با بیان اینکه تا پیش از این غار علیصدر و سفالگری ویژگی این استان بود اما اکنون به خاطر امکاناتی مانند گنج‌نامه مزیت های آن بیشتر شده است، گفت: تعدد آثار تاریخی و میراث فرهنگی همدان امتیازی خاص برای این منطقه است.

عسگری با بیان اینکه میزبانی جشنواره ملی پویانمایی موج سفر به همدان را بیشتر خواهد کرد، گفت: همدان به دلیل تمام ویژگی های مثبت و البته سابقه تاریخی ۶ هزار ساله؛ استانی قابل در حوزه گردشگری است.

رئیس سازمان صدا و سیما همچنین وعده داد: به واسطه رفاقت و قرابتی که برگزاری جشنواره انیمیشن بین همدان و سازمان صدا و سیما ایجاد کرده سهم استان از آنتن های صدا و سیمای کشور در انعکاس توانمندی ها و داشته های همدان در میزبانی از رویداد های جهانی گردشگری در سال ۲۰۱۸ افزایش یابد.