سال گذشته ۱۰میلیارد ریال تسهیلات اقتصاد مقاومتی در خمین پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن بهشتی روز دوشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای جهادی هجرت در شهرستان خمین اظهار کرد: تسهیلات مذکور در زمینه راه اندازی کارگاه قالیبافی، صنایع تبدیلی کشاورزی، کشت زعفران، گل محمدی، پرورش قارچ، شیلات و غیره در شهرستان خمین جذب شده است.

وی افزود: اردوهای بسیج سازندگی با هدف محرومیت زدایی و توسعه عمرانی مناطق محروم در قالب یک روزه، سه روزه، هفت روزه، ده روزه و ۱۲ روزه برگزار می شود.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین بیان کرد: در اردوهای های بسیج سازندگی شهرستان خمین در سال گذشته، احداث و نوسازی چهار باب مسجد و دو خانه عالم، احداث غسالخانه، یک پروژه آبرسانی و ساخت سالن های ورزشی در مناطق محروم با صرف اعتبار یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال انجام شد.

بهشتی ادامه داد: یک هزار و ۴۰۶ نفر در اردوهای یک روزه و ۲۵۰ نفر روز در اردوهای ده روزه دانش آموزی جهاد سازندگی با هدف اجرای پروژه های عمرانی و محرومیت زدایی در سال گذشته شرکت کردند.

وی با اشاره به اردوهای ۱۲ روزه دانشجویی، خاطر نشان کرد: در این اردوها دانشجویان با هدف ارتقای فرهنگ و مباحث آموزشی و درمانی به مناطق محروم اعزام شدند.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم و فاقد خانه بهداشت و برپایی بیمارستان تخصصی صحرایی در دهستان چهارچشمه خمین طی سال گذشته را از دیگر اقدامات این نهاد دانست و بیان کرد: در بیمارستان صحرایی چهار هزار بیمار ویزیت شدند و ۱۲متخصص به بیماران خدمات رسانی کردند.

بهشتی با اشاره به برگزاری کلاس های آموزشی اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: طی سال گذشته ۸۳۰ نفر در کلاس های آموزشی کشت گل محمدی، زعفران، پرورش قارچ، زنبورداری، پیشگیری از اعتیاد، مهارت های زندگی و فرزند پروری شرکت کردند.

وی ادامه داد: اعتبارات تخصیصی اقتصاد مقاومتی در سال گذشته ۲۵ میلیارد بوده است که به دلیل معوقات بانکی، بیش از ۱۰ میلیارد ریال تسهیلات در شهرستان خمین جذب شد.

مسئول جهاد سازندگی ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خمین خاطر نشان کرد: طی سال گذشته ۱۱۸ سبد کالا و بسته حمایتی به ارزش بیش از ۱۲۰ میلیون ریال، ۴۵۰بسته تحصیلی و ۵۸ بسته غذایی و حمایتی با کمک خیران در مناطق محروم شهرستان خمین توزیع شد.