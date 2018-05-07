به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان، خیرالله خادمی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور به همراه حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و فرهاد فرزانه مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از محور قهاوند- خنجین- فرمهین بازدید کردند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازدید با اجرای ادامه راه فرمهین- خنجین - قهاوند به سمت آزادراه ساوه - همدان موافقت کرد و اظهار کرد: در اسرع وقت نسبت به ابلاغ اعتبار برای مطالعه این مسیر به طول حدود ۳۰ کیلومتر اقدام خواهد شد.

وی افزود: این مسیر در رونق اقتصادی منطقه قهاوند و صرفه‌جویی در وقت، هزینه سفر و سوخت حمل و نقل جنوب استان با مرکز و تهران بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

خادمی عنوان کرد: باید مطالعات محور مرادبلاغی به قهاوند بررسی شود چراکه می تواند جایگزین خوبی به جای کنارگذر شرقی باشد و محورها و روستاهای زیادی را زیر پوشش ببرد.