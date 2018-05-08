درمان ترس از دندانپزشکی با شیوه طب سوزنی

به گزارش خبرنگار مهر، ترس از دندانپزشکی بر بیش از ۳۰ درصد جمعیت بزرگسال کشورهای سراسر جهان تاثیر دارد. افراد دچار این ترس در زمان مراجعه به دندانپزشکی دچار حالت تهوع، دشواری تنفس و سرگیجه می شوند.

محققان دانشگاه یورک کانادا در بررسی ۶ مطالعه دارای ۸۰۰ بیمار، از مقیاس نمره گذاری برای ارزیابی اضطراب استفاده کردند و دریافتند زمانیکه بیمار تحت درمان با طب سوزنی قرار می گیرد میزان اضطرابش تا ۸ نمره کاهش می یابد. این میزان کاهش بسیار قابل توجه است چراکه می تواند طب سوزنی را به عنوان درمانی برای کاهش اضطراب دندانپزشکی مورد استفاده قرار دهد.

در مطالعات قبلی، طب سوزنی برای درمان طیف وسیعی از مشکلات نظیر کمردرد، افسردگی و سندروم روده تحریک پذیر استفاده شده است.

محققان با اذعان به جالب بودن این یافته ها تاکید می کنند که همچنان نیاز به آزمایشات بیشتری برای ارزیابی تاثیر طب سوزنی بر اضطراب قبل از رفتن به دندانپزشکی، در طول درمان و بعد از درمان است.