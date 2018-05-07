به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال الجزیره امارات و پرسپولیس ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 20 امروز در ورزشگاه شیخ محمد بن زاید شهر ابوظبی آغاز شده است.

در دقایق ابتدایی این بازی خطای سالم رشید در دقیقه 16 بازی باعث شد تا نیمکت نشینان پرسپولیس نسبت به خطای غیر ورزشی این بازیکن واکنش نشان دهند. هافبک الجزیره در حالیکه فرشاد احمدزاده روی زمین افتاده بود وی را به عمد زد اما داور ژاپنی بازی تنها به او کارت زرد نشان داد.

همین بازیکن دردقیقه 20 نیز بار دیگر روی صادق محرمی خطا کرد که باعث شد مارکو استیلینوویچ از روی نیمکت سمت داور بازی رفته و از وی بخواهد تا کارت قرمز نشان دهد. واکنش مربی بدنساز پرسپولیس باعث شد تا تین هنک، سرمربی هلندی الجزیره نسبت به رفتارش معترض شود تا مربیان دو تیم برای لحظاتی با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کنند.