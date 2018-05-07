واردات برق از جمهوری آذربایجان برای تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان در حاشیه دیدار با وزیر انرژی جمهوری آذربایجان گفت: در سفر رئیس جمهور به باکو توافق نامه ای همکاری بین دو کشور امضا شد که بر اساس آن روابط دو کشور توسعه یابد که کمتر از یک ماه از آن سفر، توافقی با طرف آذری در زمینه واردات برق در تابستان امسال به ظرفیت ۱۸۰ مگاوات امضا شد.

وی با بیان اینکه امکان فنی تبادل برق با آذربایجان تا ۸۰۰ مگا وات وجود دارد که بعد از تابستان این ظرفیت را فعال می کنیم، افزود: در سفر رئیس جمهور، هماهنگ کردن شبکه برق ایران و جمهوری آذربایجان و روسیه یکی دیگر از توافقاتی بود که بسیار با اهمیت است که با پشت سر گذاشتن مراحل فنی این کار از نظر کیفیت برق به حد بالایی می رسیم.

وزیر نیرو ادامه داد: روسیه سه برابر ظرفیت نصب شده برق ایران برق دارد که این موضوع ما را وادار می کند از نظر فنی بالاترین کیفیت را احراز کنیم که قرار است بزودی جلسه ای بین هیئت فنی دو کشور در مسکو برگزار شود و شبکه برق سه کشور به این تطابق (سنکرون شدن) برسد.

اردکانیان گفت: بر این اساس از وزیر انرژی جمهوری آذربایجان دعوت رسمی کردیم تا بازدیدهایی از ظرفیت ساخت ایران داشته باشد و در زمینه انرژی تجدیدپذیر و حرارتی مذاکرات خوبی نیز انجام شد و قرار است هیئت های فنی آذربایجان با هیئت فنی کشورمان مذاکرات خود را شروع کنند تا از این ظرفیت در توسعه روابط استفاده کنیم.

وزیر نیرو همچنین در زمینه طرح های مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه آب نیز گفت : طرح های مشترکی با جمهوری آذربایجان داریم که در دست بهره برداری است و باید موضوعات مختلفی در زمینه های مالی و فنی بین دو کشور در این زمینه نهایی شود که امروز نخستین جلسه کمیسیون مشترک دو کشور برگزار شد و قرار است این جلسات ادامه یابد تا بر اساس چارچوب های قانونی همکاری دو کشور شکل عملیاتی بگیرد.

وی در زمینه اتصال شبکه برق ایران به گرجستان نیز گفت : اتصال به شبکه برق گرجستان یکی از راههای اتصال به شبکه برق روسیه و اروپاست.