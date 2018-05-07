به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری اردبیل، بهروز ندایی عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرایی پروژه های آبرسانی پایاب سدهای خدا آفرین و عمارت افزود: تسریع در اجرای پروژه ها و ایجاد زیرساخت های لازم نیازمند همکاری دستگاه های ذیربط است.

وی با تاکید بر لزوم تسریع در روند اجرایی پروژه های آبرسانی در استان متذکر شد: با توجه به زمان بندی اجرای پروژه های آبرسانی اراضی پایاب سدهای خداآفرین و عمارت در شمال استان عملیات اجرایی باید شتاب گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل با بیان اینکه مدیران باید تمهیدات لازم در جهت پیشبرد پروژه ها را ارایه دهند، یادآور شد: زیرساخت این پروژه ها توسط ادارات راه و شهرسازی، راهداری و حمل نقل جاده ای، شرکت های گاز، برق، آب و فاضلاب و جهاد کشاورزی باید مورد بررسی و موانع و مشکلات احصا شود.

وی از آبگیری سد عمارت تا پایان سال جاری خبر داد و ابراز امیدواری کرد پایاب سد خداآفرین نیز تا دهه فجر سال جاری به بهره برداری برسد.