فریادهای بلند کاپیتان پرسپولیس برای مدیریت!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال الجزیره امارات و پرسپولیس ایران در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۲۰ امروز در ورزشگاه شیخ محمد بن زاید شهر ابوظبی آغاز شده است. حاشیه های این بازی را می خوانید:

* شایان مصلح با دستور برانکو ایوانکوویچ از دقیقه ۲۰ شروع به گرم کردن پشت دروازه کرد اما خبری از ورود زود هنگام او در نیمه نخست بازی نشد.

* فرشاد احمدزاده اواسط نیمه اول با یوسف الحسینی هافبک الجزیره امارات درگیری لفظی پیدا کرد که داور به هر دو نفر تذکر داد.

* در حالیکه نیمکت نشینان الجزیره بین دو نیمه در زمین مسابقه باقی ماندند تا بدن های خود را گرم کنند خبری از ذخیره های پرسپولیس نبود.

* حسین ماهینی پس از گلزنی علی علیپور در دقیقه ۴۲ از هم تیمی هایش با فریادهای بلند خواست تا بازی را آرام کنند و اجازه ندهند حریف حمله کند. او تلاش کرد دقایق باقی مانده را مدیریت کند.

* تعدادی از هوادران الجزیره امارات که در جایگاه ویژه حضور داشتند هنگامی که یکی از بازیکنن این تیم بازی جوانمردانه را به دلیل مصدومیت کامیابی نیا رعایت کرد نسبت به وی معترض شدند و انتظار ادامه بازی را داشتند!