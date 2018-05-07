به گزارش خبرنگار مهر، علی دارابی شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی پویانمایی تلویزیونی در همدان با بیان اینکه همدان شهر دلاورمردان، پایتخت تاریخ و تمدن ایران و مرکز عرفان است و در عرصه های دفاع مقدس و مقاومت پیشگام بوده است، گفت: طی ۳ روز؛ برنامه‌های جشنواره پویانمایی به نحو مطلوب برگزار شد.

معاون امور استان‌های صدا و سیما با تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این جشنواره و هنرمندان عنوان کرد: برگزاری نخستین جشنواره پویانمایی در همدان حاصل تلاش همگانی است ضمن اینکه ایده اصلی این جشنواره از سوی رئیس سازمان صدا و سیما عنوان شد و همدان برگزاری آن را پذیرفت.

وی با اشاره به برگزاری نشست صمیمی هنرمندان و فعالان عرصه پویانمایی با رئیس سازمان صدا و سیما گفت: تصمیمات راهگشایی در این جلسه اتخاذ شد که شکل گیری نهضت پویانمایی را سرعت خواهد داد.

دارابی بابیان اینکه ایران در عرصه پویانمایی پیشگام بوده هرچند این هنر به نام اروپاییان ثبت شده است، گفت: ایرانیان ۵ هزار سال پیش در شهر سوخته سیستان و بلوچستان در عرصه پویانمایی پیشتاز بودند و آثار مکشوفه سفال در این شهر گویای این ادعاست.

وی با اشاره به اینکه صنعت پویانمایی در حوزه فرهنگ و درآمدزایی نقش تعیین کننده ای دارد، گفت: انتقال فرهنگ، هنر، تمدن و الگوها و اسوه‌های جامعه با استفاده از صنعت پویانمایی میسر می‌شود که این مهم باید مد نظر باشد و برای نسل بعدی موردتوجه قرار گیرد.

معاون امور استان‌های صدا و سیما با بیان اینکه برای صیانت از کانون خانواده، انتقال ارزش‌های انسانی به دنیا و جلوگیری از واردات ارزش‌های جعلی باید در حوزه پویانمایی سرمایه‌گذاری جدی شود، گفت: باید از هنر پویا نمایی برای صادرکردن ارزش های خود استفاده کنیم.

دارابی با بیان اینکه این جشنواره آغازی برای تحقق نهضت پویانمایی در کشور است، گفت: باید تمامی دست‌اندرکاران از بخش خصوصی و دولتی گرفته تا هنزمندان و رسانه‌ها در این نهضت نقش‌آفرین باشند.

وی با بیان اینکه جشنواره پویانمایی از زمستان سال ۹۵ کلید خورد و ۱۶ نفر از مدیران و چهره های به نام در حوزه پویانمایی، رسانه و فرهنگ و هنر اعضای شورای سیاستگذاری را تشکیل دادند، گفت: بیش از یک‌هزار و ۱۱ اثر به دبیرخانه جشنواره رسید که بیش از ۷۰ درصد آن مربوط به بخش خصوصی و نهادهای مردمی بود.

دارابی با اشاره به اینکه هیئت داوران آثار شامل ۵۲ نفر امر داوری این جشنواره را عهده دار بودند و در ۹ گروه داوری به مدت ۲ ماه انجام شد، افزود: از بین این آثار ۶۷ اثر برتر رتبه‌هایی را از آن خود کنند.

وی با بیان اینکه این جشنواره ۱۶ بخش داشت که ۵ بخش اصلی، ۱۰ بخش فرعی و یک بخش ویژه بود، گفت: بخش ویژه مربوط به فیلمنامه بود زیرا این مهم از محورهای اصلی کار برای صداوسیماست.

معاون امور استان‌های صدا و سیما با اشاره به ایجاد فضایی شاد در شهرهمدان عنوا نکرد: در این جشنواره به دنبال تولیدات پاک و سازنده هستیم.

وی گفت: اگر دنبال خانواده سالم و توانمند و فعال در عرصه جهانی هستیم باید از هم‌اکنون به فکر حمایت و سرمایه‌گذاری برای نهضت پویانمایی باشیم.

دارابی گفت: بر اساس مأموریت رئیس سازمان صدا و سیما؛ بخش‌ فیلم‌های سینمایی پویانمایی و اهتمام به کارهای عروسکی را مورد توجه قرار داده‌ایم.