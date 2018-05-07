درگیری دستیار برانکو با کادر فنی حریف/ واکنش کاپیتان به سکونشینان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الجزیره تن به شکست ۲ بر ۳ داد تا تکلیف تیم صعود کننده به دیدار روز ۲۴ اردیبهشت در ورزشگاه آزادی تهران کشیده شود.

پس از این شکست ایگور پانادیچ دستیار برانکو با کادر فنی تیم فوتبال الجزیره درگیری لفظی پیدا کرد که این درگیری دقایقی طول کشید و با دخالت اطرافیان به پایان رسید. همچنین ماساژور پرسپولیس که روی سکوها حضور داشت با تماشاگران حریف درگیر شد که سیدجلال حسینی از او خواست آرام باشد اما کاپیتان سرخ ها خودش به تماشاگران اماراتی واکنش تندی نشان داد.