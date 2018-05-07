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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۳:۴۲

استاندار خراسان شمالی:

تغییر اقتصاد بدون کار فرهنگی میسر نیست

تغییر اقتصاد بدون کار فرهنگی میسر نیست

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: تغییر اقتصاد و معیشت بدون کار فرهنگی میسر نیست و باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه همایش ملی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی فرهنگی در سبک زندگی امام سجاد (ع) اظهار کرد: توجه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی فرهنگی نشان از اهمیت این موضوعات است که چندین سال متوالی بر آن تاکید می کنند.

صالحی افزود: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک منشور اقتصادی، راهکاری برای عبور از بحران مصرف زدگی، اصراف و اشرافی گری است که از متزلزل شدن پایه های اقتصادی جلوگیری می کند.

وی با تاکید بر اینکه باید در شیوه های معیشتیمان تغییر ایجاد کنیم، تصریح کرد: البته این تغییر بدون کار فرهنگی میسر نیست و انسان ها نیز معمولا مقابل تغییر مقاومت می کنند به همین سبب باید الگوهای مناسب و قابل اتکایی در این زمینه وجود داشته باشد.

استاندار خراسان شمالی پنج پایه اقتصاد مقاوتی را برشمرد و گفت: عدالت محوری، دانش بنیانی، مردم محوری، درون زایی و برون گرایی پنج پایه اقتصاد مقاومتی هستند که باید به هرکدام از آن ها توجه ویژه داشته باشیم.

کد مطلب 4290524

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