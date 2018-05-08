به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله رحیمی شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از مقام شامخ معلم در محل دارالقرآن کریم شهر زنجان، با اشاره به اینکه از اولین آیاتی که بر پیامبر نازل شده می‌توان متوجه شد که جایگاه علم، تعلیم و تربیت از نظر خداوند تا چه میزان با ارزش است، افزود: در واقع یک معلم می‌تواند با تعالیم خود یک انسان را زنده کرده و مسیر درستی را پیش رویش بگذارد.

وی اظهار کرد: اینکه می‌گویند معلمی شغل انبیاء است به این دلیل بوده که انبیاء تفکر افراد را به مسیر درستی هدایت می‌کردند و در نهایت تربیت انسان‌هایی با فکر، مؤمن، اسلامی، دین شناس هدف‌هایی است که معلمان همچون انبیاء به دنبال آنها هستند.

مدیر موسسه دارالقرآن کریم زنجان گفت: امروزه تهاجم فرهنگی در همه جا وجود دارد و امروز مرزهای جغرافیایی و حتی مرزهای فرهنگی معنی ندارند و این معلمان هستند که با تعلیم و تربیت نیکو می‌توانند قدرتمندانه مقابل تهاجم فرهنگی بایستند از این‌رو آموزش قرآن نیز باید جنبه پرورشی داشته باشد.

رحیمی با اشاره به اینکه هرکه با قرآن به معنای واقعی انس گیرد منحرف نمی‌شود، گفت: دشمنان متوجه شده‌اند که ما مسلمانان از دو بال قدرتمند که یکی در کربلا و دیگر در مهدویت نهفته است برخورداریم پس همه توان خود را به کار می‌گیرند تا این دو بال را زخمی کنند و در شکار خود موفق شوند پس ما باید این دو بال را تقویت کنیم.

وی افزود: به طور میانگین سالانه ۵ هزار دانش آموز برای آموزش به مراکز قرآنی زنجان مراجعه می‌کنند و اگر بتوانیم از این تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ نفر را به درستی تربیت کنیم نتایج چشمگیری حاصل خواهد شد.