مقابل قدرتهای برتر فوتسال جهان نمایش جسورانه ای داشتیم / در فوتسال دنیا ستاره ها تعیین کننده اند

وحید شمسایی با بیان این مطلب به خبرنگارمهر افزود : دیداربا تیم های اسپانیا و ایتالیا که عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی جهان را در اختیار دارند ، بهترین شرایط را برای آماده سازی تیم ملی فراهم کرد و علاوه بر اینکه فرصتی است تا مربیان به ارزشیابی بازیکنان بپردازند ، سطح فنی تیم ملی در مصاف با تیم های قوی تر ارزیابی می شود و می توانیم نقاط ضعف و قوت تیم را بهتر شناسایی کنیم.



شمسایی با اشاره به دو دیدار اخیرتیم ملی فوتسال مقابل اسپانیا تصریح کرد : به اعتقاد من تیم ملی مقابل دو قدرت فوتسال جهان نمایشی جسورانه و پایاپای داشت و بویژه در بازی اول بسیارغافلگیر کننده ظاهر شد بطوری که تحسین تمامی کارشناسان را برانگیخت. این دو دیدار تجربه بسیارمفیدی برای تمام بازیکنان بود و اعتماد بنفس بازیکنان را بالا برد.



وی با بیان اینکه هدف تیم ملی پس گرفتن عنوان قهرمانی آسیاست تاکید کرد: هدف کادر فنی از رویارویی با بهترین تیم های دنیا قرارگرفتن تیم در شرایط دشوار و تحت فشار است تا تیم در بازیهای قهرمانی آسیا و بویژه در رویارویی با ژاپن با قدرت ظاهر شود و بتواند بار دیگر جام قهرمانی را از ژاپنی ها پس بگیرد.

شمسایی با بیان اینکه هدف کادر فنی از رویارویی با بهترین تیم های دنیا ، نتیجه گیری نبوده است ، یادآور شد : این دیدارها بهترین شرایط را برای آماده سازی تیم ملی فراهم می کند و این دو دیدار شناخت خوبی از شرایط و سطح فنی را در اختیار مربیان قرار دارد.

بهترین گلزن فوتسال آسیا درپاسخ به این سئوال که کادر فنی اعتقاد دارد تیم ملی فوتسال دیگربه ستاره ها وابسته نیست، یادآور شد: درتمام تیم های بزرگ ، این ستاره ها هستند که تعیین کننده اند و نقش اینگونه بازیکنان را نمی توان در نتیجه گیری هیچ تیمی انکار کرد . در تیم ملی هم تاثیر اینگونه بازیکنان نظیر حیدریان انکارناپذیر است و نمی توان از نقش اینگونه بازیکنان باتجربه در موفقیت تیم چشم پوشی کرد.