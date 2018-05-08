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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

مدیرکل محیط زیست استان زنجان:

توسعه شهرک روی از نظر محیط زیست استان زنجان قابل قبول نیست

توسعه شهرک روی از نظر محیط زیست استان زنجان قابل قبول نیست

زنجان-مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: هر گونه توسعه از قبیل افزایش ظرفیت تولید و اضافه کردن زمین به شهرک روی و مساحت از نظر محیط زیست استان زنجان قابل قبول نیست.

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت شهرک روی در زنجان اشاره کرد و افزود: با توجه به وضعیت و جانمایی شهرک روی مجوزهای زیست محیطی صادر شده و هر گونه توسعه این شهرک ممنوع است.

وی اظهار کرد: هر گونه توسعه از قبیل افزایش ظرفیت تولید و اضافه کردن زمین به شهرک  روی و مساحت از نظر محیط زیست استان زنجان قابل قبول نیست و توسعه مورد موافقت سازمان نیست.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه در زمینه جا بجایی دپو موفقیت خوبی حاصل شده است و محل دایمی مدیریت فیلتر کیک‌های شهرک تعیین شده است، گفت: مجوزها صادر شده و مجری در حال تملک محدوده است و مشاور هم در حال طراحی است و به زودی  مدیریت پسماند روی به بهره برداری می‌رسد.

موسوی تاکید کرد: پنج میلیون تن پسماند در شهرک تخصصی روی زنجان دپو شده و این امر آلودگی محیط‌زیست را برای منطقه به وجود آورده و اقدام زیست محیطی انجام نمی‌شود.

وی اظهار کرد: باید مدیریت پسماند توسط شرکت خصوصی در زنجان به خوبی انجام شود ولی این مهم در حد خوبی نیست و موضوع انتقال پسماند در دستور کار است و باید نسبت به ارتقاء مدیریت پسماند در این شهرک اقدام شود تا چالش‌های زیست‌محیطی موجود در شهرک تخصصی روی از بین برود.

مدیرکل محیط زیست استان زنجان گفت: رویکرد توسعه باید پایدار باشد و سازمان محیط‌زیست در راستای افزایش نظارت و کنترل‌های جدید مصمم بوده و محیط‌زیست فعالیت‌های خوبی برای کاهش آلودگی‌های هوا انجام داده است.

کد مطلب 4290530

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