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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۰۹

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:

۱۰۰ میلیون ریال وام معیشت به زلزله زدگان پرداخت می‌شود

۱۰۰ میلیون ریال وام معیشت به زلزله زدگان پرداخت می‌شود

کرمانشاه- رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: به زودی ۱۰۰ میلیون ریال وام معیشت به زلزله زدگان استان کرمانشاه پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تابش امروز در آیین بهره بردای از هشت واحد مسکونی زلزله زده در شهرستان جوانرود اظهار داشت: از پنج هزار واحد تخریبی زلزله زده مناطق شهری استان کرمانشاه، ۲ هزار واحد در اولویت است و تا پایان بهار بازسازی می شوند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابیان اینکه ۳۰۰۰ واحد تخریبی شهری دیگر استان کرمانشاه تا زمستان بازسازی خواهند شد، افزود: ۱۲ هزار واحد تخریبی روستایی نیز تا زمستان بازسازی می‌شوند.

تابش اظهار کرد: برای ۱۲ هزار واحد تخریبی در استان پرونده تشکیل شده و به زودی ۱۰۰ میلیون ریال وام معیشت و ۲۰ میلیون ریال بلاعوض به زلزله زدگان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 4290533

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