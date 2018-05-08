به گزارش خبرگزاری مهر، تابش امروز در آیین بهره بردای از هشت واحد مسکونی زلزله زده در شهرستان جوانرود اظهار داشت: از پنج هزار واحد تخریبی زلزله زده مناطق شهری استان کرمانشاه، ۲ هزار واحد در اولویت است و تا پایان بهار بازسازی می شوند.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابیان اینکه ۳۰۰۰ واحد تخریبی شهری دیگر استان کرمانشاه تا زمستان بازسازی خواهند شد، افزود: ۱۲ هزار واحد تخریبی روستایی نیز تا زمستان بازسازی می‌شوند.

تابش اظهار کرد: برای ۱۲ هزار واحد تخریبی در استان پرونده تشکیل شده و به زودی ۱۰۰ میلیون ریال وام معیشت و ۲۰ میلیون ریال بلاعوض به زلزله زدگان پرداخت می‌شود.