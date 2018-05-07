به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی، امشب در نشست خبری کنگره بزرگداشت آیت‌الله شیخ غلامرضا فقیه خراسانی مشهور به یزدی با اشاره به شکل‌گیری انجمن مفاخر استان یزد در سال ۹۵ اظهار داشت: این انجمن از زمان تشکیل تصمیم گرفت تا کنگره‌ای برای بزرگداشت و معرفی ابعاد شخصیتی آیت‌الله شیخ غلامرضا یزدی برگزار کند.

وی، هدف از برگزاری این کنگره را پرداختن به یک ویژگی شاخص این عالم ربانی اعلام کرد و افزود: ویژگی که امروز جامعه بشری سخت به آن نیازمند است و گمشده بشر به شمار می رود، اخلاق است.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: کیمیای اخلاق می تواند بسیاری مشکلات ما را حل و فصل کند و در طول تاریخ، هر فردی که به این کیمیا دست یافته، ماندگار شده است.

وی یادآور شد: آیت الله شیخ غلامرضا یزدی، فقیه و مجتهدی نام آور بود اما آنچه این شخصیت را ماندگار کرد، مردمی بودن شیخ و این بعد شخصیتی شیخ، بیشتر در ذهن مردم نقش بسته است.

زمانی قمی، هدف از برگزاری این کنگره را احیای اخلاق و معرفی کیمیای بزرگی دانست که بشر در همه مراحل و در همه امور جمعی، فردی، سیاسی و اجتماعی به شدت به آن نیازمند است و آن اخلاق است.

وی تصریح کرد: مرحوم شیخ، کیمیایی برای نسل آینده و نسل امروز است و ما بیشتر از هر زمان دیگر نیاز داریم که چهره‌های اخلاقی را معرفی کنیم.

زمانی قمی بیان کرد: اگر اخلاق به تصمیم گیری‌ها باز گردد، می توانیم دیگر شاهد بسیاری از اتفاقات ناگوار در جامعه بشری نباشیم بنابراین احیای یک انسان اخلاقی، معرفی یک انسان زنده و جاویدان است.

استاندار یزد در پاسخ به سئوال خبرنگاران، در مورد هزینه های برگزاری این همایش نیز اظهار داشت: تلاش می شود هزینه های این کنگره از مجاری غیردولتی تامین شود ضمن اینکه تلاش می شود این کنگره به دور از اسراف و مطابق با روحیات شیخ غلامرضا یزدی باشد.

به گزارش مهر، آیت الله غلامرضا یزدی (فقیه خراسانی) عالم و مرجع علمی و دینی در سال ۱۲۵۷ در مشهد متولد شد و در سن ۸۱ سالگی در یازدهم تیرماه ۱۳۳۸ در یزد چشم از جهان فروبست.

کنگره بزرگداشت آیت الله شیخ غلامرضا یزدی ۲۰ اردیبهشت ماه جاری در یزد برگزار می شود.