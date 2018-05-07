برگزاری سیزدهمین آزمون طرح اعطای مدرک به حفاظ قرآن کریم در یزد

حجت الاسلام علی‌محمد رضایی از برگزاری مرحله کتبی سیزدهمین آزمون طرح اعطای مدرک به حفاظ قرآن کریم در استان یزد خبر داد.

وی با بیان اینکه ثبت نام این آزمون از هفتم بهمن ماه تا پایان سال ۹۶ به صورت اینرتنتی و از طریق سایت تلاوت انجام شده است، بیان کرد: در مجموع و پس از ویرایش نهایی اطلاعات، ۳۷۲ نفر برای حضور در این آزمون اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس اداره برنامه ریزی امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد عنوان کرد: از مجموع ثبت نام کنندگان در این آزمون ۳۳۳ نفر خواهر و ۳۹ نفر برادر هستند.

وی اظهار داشت: طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم در چهار رشته حفظ کل، حفظ ۲۰ جزء، حفظ ۱۰ جزء و حفظ پنج جزء و در دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی برگزار می شود.

رضایی خاطرنشان کرد: آزمون کتبی دوازدهمین آزمون طرح اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن کریم، جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه در استان یزد برگزار می شود.