دختر حاکم دوبی ربوده شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دیده بان حقوق بشر اعلام کرد ظاهرا «لطیفه بنت محمد آل مکتوم» توسط ماموران پدرش ربوده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

پیشتر اعلام شده بود که دختر حاکم دوبی به خاطر فشارهای داخل خانواده، از این شیخ نشین خارج شده است.

روز ۱۱ مارس ۲۰۱۸ ویدیویی ۴۰ دقیقه‌ای از دختری منتشر شد که می‌گفت شاید این آخرین ویدیویی باشد که از خودش می‌گیرد.

این ویدیو آخرین تصویری است که از شاهزاده لطیفه بنت محمد آل مکتوم، دختر حاکم دوبی، بزرگ‌ترین شیخ‌نشین امارات متحده عربی منتشر شده است.

لطیفه ۳۳ ساله در این ویدیو برای رفع هر گونه شک و شبهه درباره هویتش نام کامل مادر الجزایری و مقام پدرش را اعلام می‌کند و می‌گوید دو خواهر دیگر هم به نام لطیفه دارد و او لطیفه وسطی است.

دختر حاکم دوبی در همین ویدیو می‌گوید به زودی قصد دارد کشورش را ترک کند و از نتیجه این کار مطمئن نیست، اما ۹۹ درصد فکر می‌کند که موفق خواهد شد.